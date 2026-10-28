Trabalhadores de Cachoeiro podem denunciar retaliações trabalhistas relacionadas às eleições; veja como

Trabalhadores de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, podem denunciar casos de assédio eleitoral e outras irregularidades trabalhistas relacionadas às eleições ao Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT-ES). Para esse tipo de ocorrência, a Procuradoria do Trabalho no município disponibiliza o telefone (27) 99236-0992.

O atendimento faz parte do Plantão Eleitoral do MPT-ES, destinado ao recebimento de denúncias de ilícitos trabalhistas que tenham relação com o processo eleitoral. Entre as situações que podem ser comunicadas estão práticas que comprometam a liberdade de escolha do eleitor, além de possíveis pressões ou retaliações no ambiente de trabalho motivadas pelo voto.

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O canal eleitoral é diferente do Plantão Ordinário, que recebe denúncias sobre irregularidades trabalhistas em geral, sem relação com as eleições. Para esse tipo de demanda, o contato é pelo telefone (27) 3198-4400.

Outros canais de atendimento no Espírito Santo

Além de Cachoeiro de Itapemirim, o MPT-ES mantém contatos específicos para o Plantão Eleitoral na sede do órgão, em Vitória, e nas Procuradorias do Trabalho nos municípios de Colatina e São Mateus.

Confira os telefones disponíveis:

Cachoeiro de Itapemirim: (27) 99236-0992

(27) 99236-0992 Sede do MPT-ES: (27) 3198-4542

(27) 3198-4542 Colatina: (27) 3770-6707

(27) 3770-6707 São Mateus: (27) 3767-7909

A divisão dos canais busca direcionar as denúncias conforme o tipo de ocorrência. Dessa forma, trabalhadores que identificarem possíveis irregularidades podem procurar o atendimento correspondente à situação relatada.