Trânsito em Cachoeiro: motociclista bate de frente com carro na Avenida Aristides Campos
O piloto da motocicleta sofreu ferimentos leves. Não há informações sobre o seu estado de saúde.
Uma câmera de videomonitoramento flagrou o momento em que um motociclista bate na parte dianteira de um carro, nesta sexta-feira (16), na Avenida Doutor Aristides Campos, em Cachoeiro.
Na imagem é possível observar veículos parados na avenida. Porém, quando o trânsito começa a fluir, um motociclista aguarda para permitir que um carro, que estava na calçada, acesse a pista no sentido contrário.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Durante a manobra, outro motociclista passa pela lateral esquerda dos veículos parados e colide com a parte da frente do automóvel que fazia a manobra.
O piloto da motocicleta sofreu ferimentos leves. Não há informações sobre o seu estado de saúde.
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