Trânsito em Cachoeiro: motociclista bate de frente com carro na Avenida Aristides Campos

Uma câmera de videomonitoramento flagrou o momento em que um motociclista bate na parte dianteira de um carro, nesta sexta-feira (16), na Avenida Doutor Aristides Campos, em Cachoeiro.

Na imagem é possível observar veículos parados na avenida. Porém, quando o trânsito começa a fluir, um motociclista aguarda para permitir que um carro, que estava na calçada, acesse a pista no sentido contrário.

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Durante a manobra, outro motociclista passa pela lateral esquerda dos veículos parados e colide com a parte da frente do automóvel que fazia a manobra.

O piloto da motocicleta sofreu ferimentos leves. Não há informações sobre o seu estado de saúde.