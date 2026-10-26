Transporte coletivo: Cachoeiro inicia migração para o novo cartão de idosos
Prazo para realizar a migração gratuita do documento vai até 30 de dezembro. Procedimento deve ser feito na Galeria do Renê, no Centro da cidade
A partir desta segunda-feira (26), os idosos de Cachoeiro de Itapemirim que utilizam o transporte coletivo já podem realizar a migração do antigo “Cartão Melhor” para o novo sistema de bilhetagem, o “Cartão Mais Cachoeiro”.
A mudança faz parte do processo de modernização do transporte público do município. Os beneficiários da gratuidade na modalidade Sênior têm até o dia 30 de dezembro de 2026 para efetuar a troca obrigatória e garantir a continuidade do benefício.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Para realizar a emissão do novo cartão, o processo é simples. O usuário precisa se dirigir à loja de atendimento presencial e apresentar apenas dois itens:
- O Cartão Sênior atual (Cartão Melhor);
- Um documento de identidade oficial com foto (RG ou equivalente).
A orientação é que os idosos e seus familiares se programem para fazer a troca o quanto antes, respeitando o período estabelecido e evitando as tradicionais filas que costumam se formar nos últimos dias do prazo, especialmente no fim do ano.
Serviço
Migração do Cartão Sênior
- Prazo: De 26 de outubro a 30 de dezembro de 2026.
- Onde trocar: Loja Cartão Mais Cachoeiro (Galeria do Renê).
- Endereço: Praça Jerônimo Monteiro, nº 93 – Centro, Cachoeiro de Itapemirim/ES.
- Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h; sábados, das 8h às 12h.
- Dúvidas e informações: (28) 3526-5200 (Telefone e WhatsApp).
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