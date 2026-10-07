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Trecho da BR-101 entre Ibiraçu e Fundão terá interdições totais; veja horários

Bloqueios ocorrerão entre os quilômetros 219 e 239, durante operação para transporte e içamento de vigas da nova ponte sobre o Rio Timbuí.

interdição na BR-101 em Fundão
Foto: EcoRodovias / EDIÇÃO: Kimberlly Soares

A BR-101 terá novas interdições totais no período noturno entre Ibiraçu e Fundão durante uma operação para o transporte de carga especial e içamento de vigas que serão usadas na duplicação da ponte sobre o Rio Timbuí.

Os bloqueios ocorrerão da noite desta quarta-feira (7) para quinta-feira (8) e de quinta-feira (8) para sexta-feira (9), entre os quilômetros 219 e 239 da rodovia.

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A Ecovias Capixaba programou a operação para o período noturno com o objetivo de reduzir os impactos no trânsito. As interdições serão feitas de forma pontual durante cada etapa do transporte e do içamento.

Nesta fase da obra, as equipes vão içar duas vigas pré-moldadas, cada uma com 73 toneladas e 2,10 metros de altura.

Juntas, as estruturas envolvidas na operação totalizam 365 toneladas. O trabalho contará com quatro guindastes e seguirá protocolos específicos de segurança.

O transporte das estruturas começa em Ibiraçu e segue até a ponte sobre o Rio Timbuí, em Fundão.

Veja o cronograma de interdições

Entre 7 e 8 de outubro

  • 20h às 22h30: interdição total entre os quilômetros 219 e 225;
  • 22h30 às 23h: liberação da pista;
  • 23h à meia-noite: interdição total entre os quilômetros 225 e 228;
  • 0h às 0h30: liberação da pista;
  • 0h30 às 2h: interdição total entre os quilômetros 228 e 231;
  • 2h30: previsão de encerramento da operação e liberação total da pista.

Entre 8 e 9 de outubro

  • 20h às 21h30: interdição total entre os quilômetros 231 e 234;
  • 21h30 às 22h: liberação da pista;
  • 22h à 0h30: interdição total entre os quilômetros 234 e 239;
  • 0h30 à 1h: liberação da pista;
  • 1h às 3h: interdição no quilômetro 239 para o içamento de duas vigas;
  • 3h30: previsão de fim da operação e liberação total da rodovia.

Motoristas devem programar o deslocamento

Equipes da Ecovias Capixaba estarão nos trechos afetados para sinalizar a rodovia e orientar os motoristas durante a operação.

A concessionária alerta que os horários poderão sofrer alterações conforme as condições climáticas e da pista.

A orientação é que os usuários redobrem a atenção, respeitem a sinalização e, sempre que possível, programem os deslocamentos considerando os períodos de bloqueio.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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