Trecho da BR-101 entre Ibiraçu e Fundão terá interdições totais; veja horários
Bloqueios ocorrerão entre os quilômetros 219 e 239, durante operação para transporte e içamento de vigas da nova ponte sobre o Rio Timbuí.
A BR-101 terá novas interdições totais no período noturno entre Ibiraçu e Fundão durante uma operação para o transporte de carga especial e içamento de vigas que serão usadas na duplicação da ponte sobre o Rio Timbuí.
Os bloqueios ocorrerão da noite desta quarta-feira (7) para quinta-feira (8) e de quinta-feira (8) para sexta-feira (9), entre os quilômetros 219 e 239 da rodovia.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A Ecovias Capixaba programou a operação para o período noturno com o objetivo de reduzir os impactos no trânsito. As interdições serão feitas de forma pontual durante cada etapa do transporte e do içamento.
Nesta fase da obra, as equipes vão içar duas vigas pré-moldadas, cada uma com 73 toneladas e 2,10 metros de altura.
Juntas, as estruturas envolvidas na operação totalizam 365 toneladas. O trabalho contará com quatro guindastes e seguirá protocolos específicos de segurança.
O transporte das estruturas começa em Ibiraçu e segue até a ponte sobre o Rio Timbuí, em Fundão.
Veja o cronograma de interdições
Entre 7 e 8 de outubro
- 20h às 22h30: interdição total entre os quilômetros 219 e 225;
- 22h30 às 23h: liberação da pista;
- 23h à meia-noite: interdição total entre os quilômetros 225 e 228;
- 0h às 0h30: liberação da pista;
- 0h30 às 2h: interdição total entre os quilômetros 228 e 231;
- 2h30: previsão de encerramento da operação e liberação total da pista.
Entre 8 e 9 de outubro
- 20h às 21h30: interdição total entre os quilômetros 231 e 234;
- 21h30 às 22h: liberação da pista;
- 22h à 0h30: interdição total entre os quilômetros 234 e 239;
- 0h30 à 1h: liberação da pista;
- 1h às 3h: interdição no quilômetro 239 para o içamento de duas vigas;
- 3h30: previsão de fim da operação e liberação total da rodovia.
Motoristas devem programar o deslocamento
Equipes da Ecovias Capixaba estarão nos trechos afetados para sinalizar a rodovia e orientar os motoristas durante a operação.
A concessionária alerta que os horários poderão sofrer alterações conforme as condições climáticas e da pista.
A orientação é que os usuários redobrem a atenção, respeitem a sinalização e, sempre que possível, programem os deslocamentos considerando os períodos de bloqueio.
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