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Atenção! Alerta de tempestade prevê chuva forte, vento e granizo no ES

O aviso indica perigo potencial e prevê chuva forte, ventos intensos e possibilidade de queda de granizo.

Imagem mostra céu nublado, com poucos raios de sol.
Foto: FreePik

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade válido durante toda esta quarta-feira (7). O aviso indica perigo potencial e prevê chuva forte, ventos intensos e possibilidade de queda de granizo.

O alerta começou à meia-noite e permanece válido até as 23h59 desta quarta. Segundo o Inmet, a chuva pode variar entre 20 e 30 milímetros por hora ou chegar a 50 milímetros ao longo do dia.

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O instituto também prevê rajadas de vento entre 40 e 60 km/h. Além disso, há possibilidade de granizo durante o período de vigência do aviso.

O Inmet aponta baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Durante as rajadas de vento, a orientação é evitar abrigo debaixo de árvores. Há risco de queda de galhos e de descargas elétricas. O órgão também recomenda não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Outra recomendação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada enquanto houver condições de tempestade.

Em caso de necessidade, a população pode buscar mais informações junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, ou ao Corpo de Bombeiros, pelo 193.

Municípios sob alerta

  • Alegre
  • Apiacá
  • Atílio Vivacqua          
  • Bom Jesus do Norte  
  • Cachoeiro de Itapemirim      
  • Divino de São Lourenço       
  • Dores do Rio Preto    
  • Guaçuí
  • Ibitirama        
  • Itapemirim    
  • Jerônimo Monteiro   
  • Marataízes     
  • Mimoso do Sul          
  • Muniz Freire  
  • Muqui
  • Presidente Kennedy  
  • São José do Calçado 

Leia também: Calor segue forte no ES, mas chuva pode atingir Sul e Caparaó

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Formada em Licenciatura Letras Português/Literatura. Experiência com assessoria pública e gestão administrativa. Atua na parte esportiva do Aqui Notícias e é cooperadora do podcast esportivo: Linha de Fundo, apresentado toda segunda, quarta e sexta.

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