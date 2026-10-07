Atenção! Alerta de tempestade prevê chuva forte, vento e granizo no ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade válido durante toda esta quarta-feira (7). O aviso indica perigo potencial e prevê chuva forte, ventos intensos e possibilidade de queda de granizo.

O alerta começou à meia-noite e permanece válido até as 23h59 desta quarta. Segundo o Inmet, a chuva pode variar entre 20 e 30 milímetros por hora ou chegar a 50 milímetros ao longo do dia.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

O instituto também prevê rajadas de vento entre 40 e 60 km/h. Além disso, há possibilidade de granizo durante o período de vigência do aviso.

O Inmet aponta baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Durante as rajadas de vento, a orientação é evitar abrigo debaixo de árvores. Há risco de queda de galhos e de descargas elétricas. O órgão também recomenda não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Outra recomendação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada enquanto houver condições de tempestade.

Em caso de necessidade, a população pode buscar mais informações junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, ou ao Corpo de Bombeiros, pelo 193.

Municípios sob alerta

Alegre

Apiacá

Atílio Vivacqua

Bom Jesus do Norte

Cachoeiro de Itapemirim

Divino de São Lourenço

Dores do Rio Preto

Guaçuí

Ibitirama

Itapemirim

Jerônimo Monteiro

Marataízes

Mimoso do Sul

Muniz Freire

Muqui

Presidente Kennedy

São José do Calçado

Leia também: Calor segue forte no ES, mas chuva pode atingir Sul e Caparaó