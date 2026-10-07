Atenção! Alerta de tempestade prevê chuva forte, vento e granizo no ES
O aviso indica perigo potencial e prevê chuva forte, ventos intensos e possibilidade de queda de granizo.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade válido durante toda esta quarta-feira (7). O aviso indica perigo potencial e prevê chuva forte, ventos intensos e possibilidade de queda de granizo.
O alerta começou à meia-noite e permanece válido até as 23h59 desta quarta. Segundo o Inmet, a chuva pode variar entre 20 e 30 milímetros por hora ou chegar a 50 milímetros ao longo do dia.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O instituto também prevê rajadas de vento entre 40 e 60 km/h. Além disso, há possibilidade de granizo durante o período de vigência do aviso.
O Inmet aponta baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.
Durante as rajadas de vento, a orientação é evitar abrigo debaixo de árvores. Há risco de queda de galhos e de descargas elétricas. O órgão também recomenda não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Outra recomendação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada enquanto houver condições de tempestade.
Em caso de necessidade, a população pode buscar mais informações junto à Defesa Civil, pelo telefone 199, ou ao Corpo de Bombeiros, pelo 193.
Municípios sob alerta
- Alegre
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Cachoeiro de Itapemirim
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibitirama
- Itapemirim
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Presidente Kennedy
- São José do Calçado
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