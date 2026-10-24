Três pessoas são presas com arma e drogas durante operação no Sul do ES
Operação no distrito de Piaçu resultou na apreensão de uma pistola calibre 9 mm, porções de haxixe, cocaína, crack e materiais utilizados no tráfico de drogas.
A Polícia Militar prendeu três pessoas e apreendeu uma arma de fogo, drogas e materiais relacionados ao tráfico de entorpecentes na noite da última quinta-feira (22), no distrito de Piaçu, em Muniz Freire, na região do Caparaó capixaba.
De acordo com a Polícia Militar, as equipes receberam informações sobre uma movimentação suspeita em um imóvel da região. Ao chegar no local, os militares identificaram um veículo suspeito e realizaram a abordagem com o apoio de outras equipes.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Durante a revista no carro, os policiais encontraram porções de haxixe, uma pistola calibre 9 mm com numeração adulterada e outras substâncias entorpecentes.
Após a abordagem, os militares seguiram até a residência apontada nas denúncias, onde realizaram novas buscas.
No imóvel, as equipes localizaram porções de cocaína e crack, além de materiais utilizados para embalar drogas, rádios comunicadores e outros objetos que, segundo a polícia, estavam relacionados ao tráfico de entorpecentes.
Os três detidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Venda Nova do Imigrante, juntamente com a arma, as drogas e os demais materiais apreendidos, para a adoção das medidas legais cabíveis.
A operação contou com a atuação conjunta das equipes operacionais e do Serviço de Inteligência do 14º Batalhão da Polícia Militar (14º BPM).
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