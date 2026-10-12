Troca dos cartões de transporte em Cachoeiro; primeira etapa começa dia 26 de outubro

A partir do dia 26 de outubro, os idosos que utilizam o transporte coletivo de Cachoeiro de Itapemirim começarão a migrar do Cartão Sênior para o novo sistema de bilhetagem eletrônica do município. A mudança faz parte da substituição gradual do atual Cartão Melhor pelo Cartão Mais Cachoeiro.

O processo será realizado por etapas, conforme cada modalidade de cartão, para facilitar a adaptação dos passageiros à nova estrutura. Após o início da migração dos idosos, o cronograma prevê a inclusão de beneficiários de gratuidades, usuários do Cartão Cidadão e estudantes.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

De acordo com o planejamento, as próximas etapas serão realizadas nas seguintes datas:

26 de outubro: Cartão Sênior (idosos);

Cartão Sênior (idosos); 1º de dezembro: Passe Livre, Especial e demais gratuidades;

Passe Livre, Especial e demais gratuidades; 4 de janeiro de 2027: Cartão Cidadão;

Cartão Cidadão; 2 de fevereiro de 2027: Cartão Escolar.

A migração dos cartões de Vale-Transporte (VT) ocorrerá paralelamente às demais etapas, conforme os procedimentos específicos dessa modalidade.

Novo sistema de bilhetagem

O Cartão Mais Cachoeiro faz parte da atualização tecnológica do transporte coletivo municipal, implantada pelo Consórcio NovoTrans. Além da substituição dos cartões, a iniciativa inclui novos equipamentos, sistemas de gerenciamento e ampliação dos canais digitais de atendimento.

A proposta busca tornar o acesso aos serviços de transporte mais prático, além de preparar a estrutura para incorporar novas funcionalidades.

Entre as ferramentas disponíveis estão o site Mais Cachoeiro, que reúne informações sobre cartões, serviços e orientações aos passageiros, e o aplicativo KIM, que amplia as possibilidades de acesso digital aos serviços de mobilidade.

Com a nova estrutura, os usuários poderão realizar consultas e determinados procedimentos pela internet, reduzindo a necessidade de deslocamento até os pontos de atendimento em algumas situações.

Orientação aos usuários

Durante a implantação, os passageiros receberão orientações sobre os procedimentos necessários para migrar e utilizar os novos cartões. Os idosos que utilizam o Cartão Sênior devem acompanhar as informações oficiais sobre a primeira etapa, prevista para começar em 26 de outubro.

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone ou WhatsApp do Consórcio NovoTrans, no número (28) 3526-5200. Os passageiros também podem consultar os canais digitais do Mais Cachoeiro e o aplicativo KIM.

A substituição gradual da bilhetagem eletrônica busca modernizar os serviços do transporte coletivo de Cachoeiro de Itapemirim, com maior integração entre tecnologia, informação e mobilidade.