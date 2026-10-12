Troca dos cartões de transporte em Cachoeiro; primeira etapa começa dia 26 de outubro
A mudança faz parte da substituição gradual do atual Cartão Melhor pelo Cartão Mais Cachoeiro.
A partir do dia 26 de outubro, os idosos que utilizam o transporte coletivo de Cachoeiro de Itapemirim começarão a migrar do Cartão Sênior para o novo sistema de bilhetagem eletrônica do município. A mudança faz parte da substituição gradual do atual Cartão Melhor pelo Cartão Mais Cachoeiro.
O processo será realizado por etapas, conforme cada modalidade de cartão, para facilitar a adaptação dos passageiros à nova estrutura. Após o início da migração dos idosos, o cronograma prevê a inclusão de beneficiários de gratuidades, usuários do Cartão Cidadão e estudantes.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
De acordo com o planejamento, as próximas etapas serão realizadas nas seguintes datas:
- 26 de outubro: Cartão Sênior (idosos);
- 1º de dezembro: Passe Livre, Especial e demais gratuidades;
- 4 de janeiro de 2027: Cartão Cidadão;
- 2 de fevereiro de 2027: Cartão Escolar.
A migração dos cartões de Vale-Transporte (VT) ocorrerá paralelamente às demais etapas, conforme os procedimentos específicos dessa modalidade.
Novo sistema de bilhetagem
O Cartão Mais Cachoeiro faz parte da atualização tecnológica do transporte coletivo municipal, implantada pelo Consórcio NovoTrans. Além da substituição dos cartões, a iniciativa inclui novos equipamentos, sistemas de gerenciamento e ampliação dos canais digitais de atendimento.
A proposta busca tornar o acesso aos serviços de transporte mais prático, além de preparar a estrutura para incorporar novas funcionalidades.
Entre as ferramentas disponíveis estão o site Mais Cachoeiro, que reúne informações sobre cartões, serviços e orientações aos passageiros, e o aplicativo KIM, que amplia as possibilidades de acesso digital aos serviços de mobilidade.
Com a nova estrutura, os usuários poderão realizar consultas e determinados procedimentos pela internet, reduzindo a necessidade de deslocamento até os pontos de atendimento em algumas situações.
Orientação aos usuários
Durante a implantação, os passageiros receberão orientações sobre os procedimentos necessários para migrar e utilizar os novos cartões. Os idosos que utilizam o Cartão Sênior devem acompanhar as informações oficiais sobre a primeira etapa, prevista para começar em 26 de outubro.
Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone ou WhatsApp do Consórcio NovoTrans, no número (28) 3526-5200. Os passageiros também podem consultar os canais digitais do Mais Cachoeiro e o aplicativo KIM.
A substituição gradual da bilhetagem eletrônica busca modernizar os serviços do transporte coletivo de Cachoeiro de Itapemirim, com maior integração entre tecnologia, informação e mobilidade.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726