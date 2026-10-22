Câmara de Guaçuí homenageia Loja Maçônica Liberdade e Luz pelos 100 anos

A Câmara Municipal de Guaçuí realizou, nesta quarta-feira (21), uma sessão solene em homenagem aos 100 anos da Loja Maçônica Liberdade e Luz nº 1029.

Fundada em 1926, a instituição acompanhou o desenvolvimento do município e mantém, ao longo de sua trajetória, atividades voltadas à assistência social e à formação de seus integrantes.

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Durante a homenagem, o vereador Valmir Santiago, que também é membro da loja, destacou o trabalho desenvolvido pelo Venerável João Paulo e a importância histórica da instituição para Guaçuí.

“Ela foi fundada em 1926, quando Guaçuí ainda estava começando. Ela viu a cidade nascer, crescer e se tornar município. Ela faz parte da fundação de Guaçuí. É uma das instituições mais antigas em atividade na cidade”, afirmou.

Além da presença histórica, Santiago ressaltou o trabalho social desenvolvido pela Loja Maçônica Liberdade e Luz ao longo das décadas.

“Esse é o ponto mais forte. Em 100 anos, quantas cestas básicas, quantos remédios, quantos estudantes ajudados, quantas famílias amparadas no momento de luto, sem nunca pedir nada em troca e sem fazer propaganda? A Maçonaria trabalha em silêncio. Guaçuí tem muito da mão da Liberdade e Luz e nem sabe”, declarou.

O vereador também destacou a contribuição da instituição para a formação pessoal de seus integrantes. Conforme explica Santiago, a loja transmite valores relacionados à honestidade, à justiça e à responsabilidade nas relações familiares, profissionais e sociais.

“Ela é uma escola de moral e de civismo que prega Deus, Pátria, Família e Liberdade. Em tempos tão difíceis, isso segura a sociedade”, ressaltou.