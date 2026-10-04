Urna é substituída após tecla 3 ser colada e impedir votação

A Justiça Eleitoral substituiu uma urna eletrônica neste domingo (4) após suspeitar que a tecla “3” estivesse colada em uma seção eleitoral no interior do Rio Grande do Sul.

A troca do equipamento ocorreu como medida de segurança para garantir a regularidade da votação e evitar qualquer prejuízo aos eleitores que passassem pelo local.

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A suspeita surgiu durante o funcionamento da seção, quando foi identificada uma possível alteração na tecla “3” da urna. Diante da situação, a Justiça Eleitoral optou pela substituição do equipamento.

O caso deverá ser apurado para esclarecer se houve alguma interferência intencional ou se o problema teve outra origem.

A substituição de urnas pode ocorrer durante a votação sempre que há falha técnica ou qualquer situação que possa comprometer o funcionamento normal do equipamento.

Apesar da ocorrência, a votação seguiu após a troca da urna na seção afetada.

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