Política Nacional

Urna é substituída após tecla 3 ser colada e impedir votação

Equipamento foi substituído após suspeita de que a tecla “3” estivesse colada em uma seção eleitoral no interior do Rio Grande do Sul.

urna com tecla colada no RS
Foto: Justiça Eleitoral

A Justiça Eleitoral substituiu uma urna eletrônica neste domingo (4) após suspeitar que a tecla “3” estivesse colada em uma seção eleitoral no interior do Rio Grande do Sul.

A troca do equipamento ocorreu como medida de segurança para garantir a regularidade da votação e evitar qualquer prejuízo aos eleitores que passassem pelo local.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

A suspeita surgiu durante o funcionamento da seção, quando foi identificada uma possível alteração na tecla “3” da urna. Diante da situação, a Justiça Eleitoral optou pela substituição do equipamento.

O caso deverá ser apurado para esclarecer se houve alguma interferência intencional ou se o problema teve outra origem.

A substituição de urnas pode ocorrer durante a votação sempre que há falha técnica ou qualquer situação que possa comprometer o funcionamento normal do equipamento.

Apesar da ocorrência, a votação seguiu após a troca da urna na seção afetada.

Leia também: Eleitor morre após passar mal em seção de votação neste domingo

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

Política Nacional

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por

Cookies e Privacidade

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Ao utilizar nossos serviços, você está ciente dessa funcionalidade. Política de privacidade