Urna é substituída após tecla 3 ser colada e impedir votação
Equipamento foi substituído após suspeita de que a tecla “3” estivesse colada em uma seção eleitoral no interior do Rio Grande do Sul.
A Justiça Eleitoral substituiu uma urna eletrônica neste domingo (4) após suspeitar que a tecla “3” estivesse colada em uma seção eleitoral no interior do Rio Grande do Sul.
A troca do equipamento ocorreu como medida de segurança para garantir a regularidade da votação e evitar qualquer prejuízo aos eleitores que passassem pelo local.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A suspeita surgiu durante o funcionamento da seção, quando foi identificada uma possível alteração na tecla “3” da urna. Diante da situação, a Justiça Eleitoral optou pela substituição do equipamento.
O caso deverá ser apurado para esclarecer se houve alguma interferência intencional ou se o problema teve outra origem.
A substituição de urnas pode ocorrer durante a votação sempre que há falha técnica ou qualquer situação que possa comprometer o funcionamento normal do equipamento.
Apesar da ocorrência, a votação seguiu após a troca da urna na seção afetada.
Leia também: Eleitor morre após passar mal em seção de votação neste domingo
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726