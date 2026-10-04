Eleitor morre após passar mal em seção de votação neste domingo

Um homem de 68 anos morreu após passar mal dentro de uma seção eleitoral em Cupira, no Agreste de Pernambuco, na manhã deste domingo (4). A vítima foi identificada como José Roberto da Silva. As informações são do G1.

Segundo informações da Secretaria de Saúde de Cupira, José Roberto estava na Escola Estadual Professora Maria de Lourdes Temporal para votar quando passou mal.

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Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para atender a ocorrência. Apesar do atendimento, o homem morreu ainda no local.

Homem passou mal na cabine de votação

De acordo com o relato dos mesários aos profissionais do Samu, o idoso estava na cabine de votação quando começou a sentir falta de ar e caiu.

Após a ocorrência, a seção eleitoral suspendeu temporariamente a votação para que as equipes realizassem os procedimentos necessários e retirassem o corpo do local.

A Polícia Militar (PM) também foi acionada e isolou a área até a chegada do Instituto de Medicina Legal (IML).

Polícia registrou ocorrência

Segundo a Polícia Civil, a Delegacia de Cupira registrou a ocorrência como morte natural. A corporação informou ainda que investiga o caso.

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