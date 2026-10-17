Vacinação antirrábica atende cães e gatos em 24 pontos de Cachoeiro neste sábado (17)

A Campanha de Vacinação Antirrábica 2026 chega à terceira etapa neste sábado (17), com atendimento em 24 pontos de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A ação busca proteger cães e gatos contra a raiva, doença grave que também pode ser transmitida aos seres humanos.

A vacinação será realizada das 8h às 16h em bairros de diferentes regiões do município. No entanto, dois locais terão horário reduzido: a Igreja Sagrado Coração de Jesus, em Jardim América, e o Residencial Otacílio Ronchete, na área marrom, em Gilson Carone, funcionarão somente até as 11h.

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Entre os pontos de atendimento estão unidades básicas de saúde, escolas municipais, quadras esportivas, igrejas e associações de moradores. A lista inclui bairros como Boa Esperança, Jardim Itapemirim, Monte Cristo, IBC, São Francisco de Assis, Caiçara, Coramara, Aeroporto e Marbrasa.

Confira os locais de vacinação em Cachoeiro

Boa Esperança: EMEB Thereza Valiatti;

EMEB Thereza Valiatti; Jardim Itapemirim: Unidade Básica de Saúde (UBS);

Unidade Básica de Saúde (UBS); Monte Cristo: EMEB Frade e Freira;

EMEB Frade e Freira; Alto Monte Cristo: Igreja Católica Santa Rita de Cássia;

Igreja Católica Santa Rita de Cássia; IBC: Quadra de Esportes;

Quadra de Esportes; Jardim América: Igreja Sagrado Coração de Jesus, até as 11h;

Igreja Sagrado Coração de Jesus, até as 11h; São Francisco de Assis: Unidade Básica de Saúde;

Unidade Básica de Saúde; Parque Laranjeira: EMEB Professora Lucilia Araujo Moreira;

EMEB Professora Lucilia Araujo Moreira; Caiçara: Quadra Poliesportiva;

Quadra Poliesportiva; Maria Raphaela: Unidade Básica de Saúde;

Unidade Básica de Saúde; Alto Agostinho Simonato: Arena Dalpasso;

Arena Dalpasso; Gilson Carone: Unidade Básica de Saúde;

Unidade Básica de Saúde; Gilson Carone: Residencial Otacílio Ronchete, área marrom, até as 11h;

Residencial Otacílio Ronchete, área marrom, até as 11h; Luiz Tinoco da Fonseca: Unidade Básica de Saúde;

Unidade Básica de Saúde; Waldir Furtado Amorim: Unidade Básica de Saúde;

Unidade Básica de Saúde; Coramara: EMEB Professor David Alberto Loss;

EMEB Professor David Alberto Loss; Alto Coramara: EMEB Professor Deusdedth Baptista;

EMEB Professor Deusdedth Baptista; Rui Pinto Bandeira: Quadra/Associação de Moradores;

Quadra/Associação de Moradores; Boa Vista: Unidade Básica de Saúde;

Unidade Básica de Saúde; Aeroporto: EEEF Hosana Salles;

EEEF Hosana Salles; Marbrasa: Cemurf;

Cemurf; São Lucas: Associação de Moradores;

Associação de Moradores; Aeroporto: Unidade de Vigilância de Zoonoses;

Unidade de Vigilância de Zoonoses; Ferroviários: Secretaria Municipal de Saúde.

Como transportar os animais com segurança

Para evitar acidentes durante o deslocamento até os pontos de vacinação, os cães devem ser conduzidos com coleira e guia. Já os gatos precisam ser transportados em caixas apropriadas, que ofereçam segurança e reduzam o risco de fuga.

A vacinação antirrábica é uma das principais medidas de prevenção contra a raiva, doença que pode atingir mamíferos e representa um risco à saúde pública. Por isso, os tutores devem aproveitar a campanha para manter a proteção dos animais em dia.