Frente fria muda o tempo no Espírito Santo nesta sexta; veja previsão
Aproximação de uma frente fria pelo oceano favorece a ocorrência de chuva rápida em grande parte do estado nesta sexta-feira (16). Temperaturas podem chegar a 30°C.
A aproximação de uma frente fria de fraca intensidade muda as condições do tempo no Espírito Santo nesta sexta-feira (16). Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o sistema avança pelo oceano, próximo ao litoral capixaba, e favorece a formação de nuvens em grande parte do estado.
A previsão indica chuva rápida em diferentes momentos do dia na maioria das regiões. No extremo Norte capixaba, porém, o céu permanece bastante nublado, mas não há previsão de chuva.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Os ventos de sudeste também influenciam as condições meteorológicas e contribuem para uma pequena queda nas temperaturas em boa parte do território capixaba.
Apesar da mudança no tempo, as máximas podem alcançar 30°C em algumas localidades, especialmente nas regiões Sul, Norte e Noroeste.
Como fica o tempo na Grande Vitória?
Na Grande Vitória, a sexta-feira será marcada pela presença de muitas nuvens e possibilidade de chuva rápida em alguns momentos.
As temperaturas variam entre 20°C e 29°C. Na capital, Vitória, os termômetros também devem registrar mínima de 20°C e máxima de 29°C.
Previsão do tempo para o Sul do Espírito Santo
No Sul capixaba, que inclui municípios como Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Alegre e Guaçuí, o Incaper prevê muitas nuvens e chuva rápida ao longo do dia.
Nas áreas menos elevadas, as temperaturas variam entre 19°C e 30°C.
Já nas localidades de maior altitude, os termômetros devem marcar mínima de 17°C e máxima de 28°C.
Região Serrana terá temperaturas mais amenas
Na Região Serrana, a previsão também indica céu com muitas nuvens e chuva passageira em alguns períodos.
Nas áreas menos elevadas, as temperaturas ficam entre 19°C e 29°C. Nas áreas altas, os termômetros variam de 17°C a 28°C.
Previsão para o Norte e Noroeste do ES
Na Região Norte, o céu permanece com muitas nuvens, com possibilidade de chuva rápida em parte da região. No extremo Norte, entretanto, não há previsão de precipitação.
As temperaturas variam entre 19°C e 30°C.
No Noroeste capixaba, o Incaper também prevê muitas nuvens e chuva rápida em alguns momentos.
Nas áreas menos elevadas, os termômetros devem registrar mínima de 18°C e máxima de 30°C.
Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, as temperaturas variam entre 17°C e 29°C.
Região Nordeste terá chuva rápida
Na Região Nordeste do Espírito Santo, a sexta-feira também será de tempo instável, com muitas nuvens e previsão de chuva rápida em alguns períodos.
As temperaturas devem variar entre 19°C e 29°C.
A orientação é acompanhar as atualizações meteorológicas, especialmente para quem pretende realizar atividades ao ar livre durante o dia.
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