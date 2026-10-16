Frente fria muda o tempo no Espírito Santo nesta sexta; veja previsão

A aproximação de uma frente fria de fraca intensidade muda as condições do tempo no Espírito Santo nesta sexta-feira (16). Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o sistema avança pelo oceano, próximo ao litoral capixaba, e favorece a formação de nuvens em grande parte do estado.

A previsão indica chuva rápida em diferentes momentos do dia na maioria das regiões. No extremo Norte capixaba, porém, o céu permanece bastante nublado, mas não há previsão de chuva.

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Os ventos de sudeste também influenciam as condições meteorológicas e contribuem para uma pequena queda nas temperaturas em boa parte do território capixaba.

Apesar da mudança no tempo, as máximas podem alcançar 30°C em algumas localidades, especialmente nas regiões Sul, Norte e Noroeste.

Como fica o tempo na Grande Vitória?

Na Grande Vitória, a sexta-feira será marcada pela presença de muitas nuvens e possibilidade de chuva rápida em alguns momentos.

As temperaturas variam entre 20°C e 29°C. Na capital, Vitória, os termômetros também devem registrar mínima de 20°C e máxima de 29°C.

Previsão do tempo para o Sul do Espírito Santo

No Sul capixaba, que inclui municípios como Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Alegre e Guaçuí, o Incaper prevê muitas nuvens e chuva rápida ao longo do dia.

Nas áreas menos elevadas, as temperaturas variam entre 19°C e 30°C.

Já nas localidades de maior altitude, os termômetros devem marcar mínima de 17°C e máxima de 28°C.

Região Serrana terá temperaturas mais amenas

Na Região Serrana, a previsão também indica céu com muitas nuvens e chuva passageira em alguns períodos.

Nas áreas menos elevadas, as temperaturas ficam entre 19°C e 29°C. Nas áreas altas, os termômetros variam de 17°C a 28°C.

Previsão para o Norte e Noroeste do ES

Na Região Norte, o céu permanece com muitas nuvens, com possibilidade de chuva rápida em parte da região. No extremo Norte, entretanto, não há previsão de precipitação.

As temperaturas variam entre 19°C e 30°C.

No Noroeste capixaba, o Incaper também prevê muitas nuvens e chuva rápida em alguns momentos.

Nas áreas menos elevadas, os termômetros devem registrar mínima de 18°C e máxima de 30°C.

Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, as temperaturas variam entre 17°C e 29°C.

Região Nordeste terá chuva rápida

Na Região Nordeste do Espírito Santo, a sexta-feira também será de tempo instável, com muitas nuvens e previsão de chuva rápida em alguns períodos.

As temperaturas devem variar entre 19°C e 29°C.

A orientação é acompanhar as atualizações meteorológicas, especialmente para quem pretende realizar atividades ao ar livre durante o dia.

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