Vai votar? Cachoeiro terá ônibus de graça neste domingo

Os moradores de Cachoeiro de Itapemirim poderão utilizar os ônibus municipais gratuitamente neste domingo (25), durante o segundo turno das Eleições 2026. A medida vale para todos os passageiros, sem distinção, e busca facilitar o deslocamento da população até os locais de votação.

A Prefeitura estabeleceu a gratuidade por meio do Decreto Municipal nº 37.755. O benefício será válido durante todo o período de funcionamento de cada linha, desde a primeira até a última viagem programada para o domingo.

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Além de suspender a cobrança das passagens, o município determinou que os ônibus circulem com frequência compatível com a praticada nos dias úteis, sem redução da oferta habitual do serviço.

Como vai funcionar o transporte gratuito em Cachoeiro?

Os passageiros poderão utilizar o transporte coletivo municipal sem pagar passagem durante todo o domingo de votação.

O embarque seguirá o procedimento habitual, com registro no sistema de bilhetagem eletrônica, mas sem cobrança de tarifa.

A gratuidade não ficará restrita ao horário das eleições, que acontecem das 8h às 17h. O benefício será mantido até o encerramento das viagens previstas para cada linha.

Além disso, os passageiros não precisarão apresentar título de eleitor ou comprovar que estão indo votar para utilizar os ônibus gratuitamente.

Linhas urbanas e distritais terão horários especiais

A programação do transporte coletivo inclui linhas que atendem os bairros e distritos de Cachoeiro de Itapemirim.

O decreto municipal estabelece horários e itinerários específicos para o domingo eleitoral, com oferta de viagens compatível com a dos dias úteis.

Por isso, os passageiros devem consultar antecipadamente os horários dos ônibus, principalmente aqueles que dependem de linhas distritais ou precisam realizar conexões.

A Prefeitura disponibilizou a programação completa no Diário Oficial do Município.

Gratuidade também ocorreu no primeiro turno

A medida repete a iniciativa adotada no primeiro turno das Eleições 2026, realizado em 4 de outubro.

O objetivo é garantir que o custo do transporte não dificulte o acesso dos eleitores às urnas, além de assegurar a circulação da população durante o processo eleitoral.

A gratuidade segue as determinações relacionadas ao transporte público nos dias de votação e contempla todos os usuários do sistema municipal.

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