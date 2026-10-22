Segurança

Veículo é tomado pelo fogo na subida para Vargem Alta

Imagens registradas por motoristas mostram chamas intensas e fumaça se espalhando pela pista na tarde de quarta-feira (21).

Foto: Divulgação

Um veículo foi tomado pelas chamas na tarde de quarta-feira (21), na subida em direção a Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo. O incêndio aconteceu por volta das 16h, nas proximidades do Mosquini, e chamou a atenção de motoristas que passavam pelo trecho.

Imagens registradas por pessoas que estavam no local mostram o veículo em chamas e uma grande quantidade de fumaça se espalhando pela pista.

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Devido à situação, motoristas que trafegavam pela região foram orientados a redobrar a atenção, reduzir a velocidade e manter distância do veículo incendiado.

Até o momento, não há informações confirmadas sobre as causas do incêndio ou a existência de feridos. Também não foram divulgados detalhes sobre as circunstâncias que levaram o veículo a pegar fogo.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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