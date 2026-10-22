Veículo é tomado pelo fogo na subida para Vargem Alta
Imagens registradas por motoristas mostram chamas intensas e fumaça se espalhando pela pista na tarde de quarta-feira (21).
Um veículo foi tomado pelas chamas na tarde de quarta-feira (21), na subida em direção a Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo. O incêndio aconteceu por volta das 16h, nas proximidades do Mosquini, e chamou a atenção de motoristas que passavam pelo trecho.
Imagens registradas por pessoas que estavam no local mostram o veículo em chamas e uma grande quantidade de fumaça se espalhando pela pista.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Devido à situação, motoristas que trafegavam pela região foram orientados a redobrar a atenção, reduzir a velocidade e manter distância do veículo incendiado.
Até o momento, não há informações confirmadas sobre as causas do incêndio ou a existência de feridos. Também não foram divulgados detalhes sobre as circunstâncias que levaram o veículo a pegar fogo.
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