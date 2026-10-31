Vereador de Alfredo Chaves é preso por embriaguez ao volante em Marataízes
Vereador de Alfredo Chaves foi autuado em flagrante por suspeita de embriaguez ao volante em Marataízes. Ele recusou o bafômetro e pagou fiança.
Um vereador de Alfredo Chaves, na região Serrana do Espírito Santo, foi autuado em flagrante por dirigir sob efeito de álcool durante a madrugada desta sexta-feira (30), em Marataízes, no Litoral Sul capixaba. Armando Zanata Ingle Ribeiro, de 32 anos, recusou o teste do bafômetro e foi liberado após pagar fiança.
Segundo informações da Polícia Militar, o vereador foi abordado durante um patrulhamento no bairro Cidade Nova. Os policiais teriam observado o motorista realizando uma ultrapassagem e passando por um quebra-molas em alta velocidade, sem reduzir a velocidade do veículo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Ainda de acordo com a PM, durante a abordagem, o condutor apresentava sinais visíveis de embriaguez. Os militares ofereceram o teste do bafômetro, mas ele se recusou a realizá-lo.
Diante da recusa, foi feito um exame para constatar possível alteração da capacidade psicomotora. Em seguida, Armando foi encaminhado à delegacia.
A Polícia Civil informou que o vereador foi levado à Delegacia Regional de Itapemirim, onde foi autuado em flagrante por conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa, além de desobediência.
Após o pagamento da fiança estipulada, ele foi liberado e poderá responder ao processo em liberdade.
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