VÍDEO | Acidente grave em Itapemirim deixa um morto e um ferido

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um grave acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um carro, nesta sexta-feira (9), na localidade de Gomes, em Itapemirim.

Até o momento, não há informações detalhadas sobre a dinâmica da colisão nem sobre a identidade das vítimas. Também não foi informado o estado de saúde da pessoa que ficou ferida.

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Equipes de atendimento foram acionadas para a ocorrência. A matéria será atualizada caso novas informações sejam divulgadas.

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