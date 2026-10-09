VÍDEO | Acidente grave em Itapemirim deixa um morto e um ferido
Colisão aconteceu nesta sexta-feira (9), na localidade de Gomes; uma pessoa morreu e outra ficou ferida.
Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um grave acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um carro, nesta sexta-feira (9), na localidade de Gomes, em Itapemirim.
Até o momento, não há informações detalhadas sobre a dinâmica da colisão nem sobre a identidade das vítimas. Também não foi informado o estado de saúde da pessoa que ficou ferida.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Equipes de atendimento foram acionadas para a ocorrência. A matéria será atualizada caso novas informações sejam divulgadas.
Leia também: Homem que matou ex-cunhada por causa de separação pega 23 anos de prisão em Cachoeiro
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726