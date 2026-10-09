Segurança

VÍDEO | Acidente grave em Itapemirim deixa um morto e um ferido

Colisão aconteceu nesta sexta-feira (9), na localidade de Gomes; uma pessoa morreu e outra ficou ferida.

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um grave acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um carro, nesta sexta-feira (9), na localidade de Gomes, em Itapemirim.

Até o momento, não há informações detalhadas sobre a dinâmica da colisão nem sobre a identidade das vítimas. Também não foi informado o estado de saúde da pessoa que ficou ferida.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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