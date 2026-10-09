VÍDEO | Avião cai em pátio do metrô de Belo Horizonte e deixa um morto

Um avião de pequeno porte caiu na manhã desta sexta-feira (9) no pátio de manutenção do Metrô BH, próximo à Estação São Gabriel, em Belo Horizonte. O piloto, que era o único ocupante da aeronave, morreu no local.

O acidente aconteceu por volta das 11h15, na região da Avenida Cristiano Machado, no bairro São Gabriel.

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A aeronave era um Embraer EMB-711ST Corisco II Turbo, de prefixo PT-VHE, e havia decolado do Aeroporto da Pampulha.

Segundo as informações divulgadas, o avião atingiu a estrutura de um galpão e a fiação elétrica antes de cair sobre os trilhos do pátio de manutenção.

Após a queda, houve incêndio nas asas da aeronave. Equipes do Corpo de Bombeiros atuaram no combate às chamas com espuma mecânica.

O piloto era a única pessoa a bordo e morreu no acidente. Não houve registro de feridos entre funcionários do metrô ou pessoas que estavam na área próxima.

Apesar da queda ter ocorrido dentro do pátio de manutenção, a circulação dos trens não foi interrompida.

Nenhum vagão sofreu impacto. Por segurança, a equipe desligou temporariamente a energia elétrica do pátio.

As autoridades responsáveis pela investigação de acidentes aeronáuticos vão apurar as circunstâncias da queda.

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