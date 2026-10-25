VÍDEO | Baile funk termina em tiroteio em Cachoeiro
Confusão aconteceu na madrugada deste domingo (25). Ainda não há informações confirmadas sobre feridos.
Um baile funk realizado no Verdinho Bar Universitário, localizado no bairro Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim, terminou em momentos de tensão e correria na madrugada deste domingo (25).
De acordo com informações, uma confusão teria resultado em disparos de arma de fogo assustando as pessoas que estavam no local.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Até o momento, não há informações confirmadas sobre pessoas feridas ou sobre as circunstâncias dos possíveis disparos.
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