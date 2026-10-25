Segurança

VÍDEO | Baile funk termina em tiroteio em Cachoeiro

Confusão aconteceu na madrugada deste domingo (25). Ainda não há informações confirmadas sobre feridos.

Viatura da PM - Mimoso do Sul - Ibatiba - Morro do Cruzamento
Foto: PMES

Um baile funk realizado no Verdinho Bar Universitário, localizado no bairro Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim, terminou em momentos de tensão e correria na madrugada deste domingo (25).

De acordo com informações, uma confusão teria resultado em disparos de arma de fogo assustando as pessoas que estavam no local.

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Até o momento, não há informações confirmadas sobre pessoas feridas ou sobre as circunstâncias dos possíveis disparos.

VÍDEO: @noticiasdoes / instagram

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

Cachoeiro de Itapemirim

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