VÍDEO | Baile funk termina em tiroteio em Cachoeiro

Um baile funk realizado no Verdinho Bar Universitário, localizado no bairro Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim, terminou em momentos de tensão e correria na madrugada deste domingo (25).

De acordo com informações, uma confusão teria resultado em disparos de arma de fogo assustando as pessoas que estavam no local.

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Até o momento, não há informações confirmadas sobre pessoas feridas ou sobre as circunstâncias dos possíveis disparos.

VÍDEO: @noticiasdoes / instagram

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