VÍDEO | Chuva de granizo atinge Castelo e assusta moradores

Uma chuva de granizo atingiu o município de Castelo, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (13).

De acordo com moradores da região, o dia estava bastante quente, mas o tempo mudou repentinamente com a chegada de uma forte tempestade.

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O granizo ocorre quando gotas de água congelam no interior de nuvens de tempestade e chegam ao solo em forma de pequenas pedras de gelo.

Em situações de tempestade, a orientação é evitar áreas abertas e não procurar abrigo debaixo de árvores. Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

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