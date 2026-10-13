VÍDEO | Chuva de granizo atinge Castelo e assusta moradores
Fenômeno foi registrado na tarde desta terça-feira (13), no município do Sul do Espírito Santo. Ainda não há informações sobre possíveis danos.
Uma chuva de granizo atingiu o município de Castelo, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (13).
De acordo com moradores da região, o dia estava bastante quente, mas o tempo mudou repentinamente com a chegada de uma forte tempestade.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O granizo ocorre quando gotas de água congelam no interior de nuvens de tempestade e chegam ao solo em forma de pequenas pedras de gelo.
Em situações de tempestade, a orientação é evitar áreas abertas e não procurar abrigo debaixo de árvores. Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.
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