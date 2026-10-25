VÍDEO | Chuva forte provoca alagamentos em diferentes pontos de Cachoeiro
Rua Cariris, no bairro Aquidaban, ficou tomada pela água na tarde deste domingo (25). Outros pontos da cidade também registraram alagamentos.
Poucos minutos de chuva foram suficientes para provocar alagamentos em Cachoeiro de Itapemirim, na tarde deste domingo (25). Um dos pontos atingidos foi a Rua Cariris, no bairro Aquidaban, onde a água se acumulou rapidamente na via.
Além do bairro Aquidaban, outros pontos do município também registraram alagamentos durante a chuva, conforme relatos recebidos pelo aquinoticias.com. Até o momento, não há informações detalhadas sobre todas as localidades afetadas.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O Espírito Santo está sob alerta amarelo de tempestade emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com previsão de chuva intensa, ventos fortes e possibilidade de granizo.
O aviso prevê precipitações entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros ao longo do dia. As rajadas de vento também podem atingir velocidades entre 40 e 60 km/h.
Diante dos alagamentos, a orientação é que motoristas e pedestres evitem atravessar trechos cobertos pela água, principalmente quando não for possível identificar a profundidade ou as condições da via.
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