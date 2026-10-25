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Atenção! Tempo muda e ES entra em alerta para tempestade, ventos fortes e granizo

Aviso de perigo potencial prevê chuva de até 50 mm por dia, rajadas de vento de até 60 km/h e possibilidade de granizo neste domingo (25).

Cachoeiro Cidades do Sul Instituto emite alerta - tempestade perigosa Sudeste - alerta de chuvas fortes no Espírito Santo
Foto: Pammela Volpato

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de tempestade válido para este domingo (25), com previsão de chuva intensa, ventos fortes e possibilidade de queda de granizo.

De acordo com o Inmet, o volume de chuva pode variar entre 20 e 30 milímetros por hora, chegando a 50 milímetros ao longo do dia. As rajadas de vento podem atingir velocidades entre 40 e 60 km/h.

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Além disso, o instituto informa que há baixo risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Como se proteger durante as tempestades

Diante da previsão de chuva e ventos fortes, o Inmet recomenda que os moradores evitem permanecer debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de queda de galhos e descargas elétricas.

Motoristas também devem evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Outra orientação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante as tempestades.

Em situações de emergência, a população pode procurar atendimento pelos telefones:

  • Defesa Civil: 199
  • Corpo de Bombeiros: 193

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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