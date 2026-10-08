VÍDEO | Incêndio atinge Sesi de Jardim da Penha e aulas são suspensas

Um incêndio atingiu a sede do Sesi de Jardim da Penha, em Vitória, na manhã desta quinta-feira (8). A fumaça intensa chamou a atenção de moradores e pôde ser vista de diferentes pontos da capital.

Segundo o Sesi, ninguém ficou ferido ou esteve em situação de risco. A escola foi evacuada por causa da quantidade de fumaça, e os alunos deixaram o local em segurança.

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As aulas desta quinta-feira (8) e de sexta-feira (9) foram suspensas.

O fogo atingiu áreas do complexo cultural, incluindo o teatro, que sofreu danos na estrutura. A região permaneceu isolada enquanto equipes do Corpo de Bombeiros trabalhavam no combate às chamas.

Até a publicação das primeiras informações sobre a ocorrência, a causa do incêndio ainda não havia sido divulgada.

No início de outubro, pais e responsáveis pelos estudantes da unidade haviam recebido um comunicado sobre a realização de um simulado de evacuação. A atividade tinha como objetivo preparar alunos e funcionários para procedimentos de emergência, especialmente em situações de incêndio.

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