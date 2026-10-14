VÍDEO | Incêndio de grandes proporções atinge casa no bairro Zumbi, em Cachoeiro
Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local para combater as chamas. Ainda não há informações sobre pessoas feridas.
Um incêndio de grandes proporções atinge uma residência no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, nesta quarta-feira (14).
Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local e trabalham no combate às chamas.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Até o momento, não há informações sobre pessoas feridas. As causas do incêndio também são desconhecidas.
A ocorrência segue em andamento.
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