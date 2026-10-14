Segurança

VÍDEO | Incêndio de grandes proporções atinge casa no bairro Zumbi, em Cachoeiro

Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local para combater as chamas. Ainda não há informações sobre pessoas feridas.

incêndio no bairro Zumbi em Cachoeiro
Foto: aquinoticias.com

Um incêndio de grandes proporções atinge uma residência no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, nesta quarta-feira (14).

Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local e trabalham no combate às chamas.

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Até o momento, não há informações sobre pessoas feridas. As causas do incêndio também são desconhecidas.

A ocorrência segue em andamento.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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Cachoeiro de ItapemirimIncêndio

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