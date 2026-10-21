VÍDEO | Motociclista fica ferido após colisão com carro na Linha Vermelha, em Cachoeiro
Equipe do Samu foi acionada para atender à ocorrência na Linha Vermelha, em Cachoeiro de Itapemirim. Ainda não há informações sobre a gravidade dos ferimentos.
Um motociclista ficou ferido após uma colisão entre um carro e uma moto na Linha Vermelha, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, nesta quarta-feira (21).
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorro à vítima.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Até o momento, não há informações sobre a gravidade dos ferimentos, a identidade do motociclista ou se houve encaminhamento para alguma unidade hospitalar.
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