VÍDEO: Preguiça ameaçada de extinção é flagrada atravessando rodovia no Sul do ES
Preguiça-de-coleira foi registrada na ES-181, em Muniz Freire; espécie ameaçada de extinção é encontrada no Espírito Santo e no Rio de Janeiro.
Uma cena incomum chamou a atenção de um motorista na ES-181, em Muniz Freire, no Sul do Espírito Santo. Uma preguiça-de-coleira, espécie ameaçada de extinção, foi filmada enquanto atravessava lentamente a rodovia na manhã desta quarta-feira (30).
O registro aconteceu no trecho que liga Muniz Freire à BR-262, na altura do Vale do Guarani, no distrito de Alto Norte. O empresário Maxson Bestete de Miranda, de 35 anos, encontrou o animal, parou o carro e acompanhou a travessia.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Nas imagens, a preguiça aparece no asfalto e segue lentamente até o outro lado da pista. Nenhum outro veículo passava pelo trecho durante a gravação.
A Prefeitura de Muniz Freire informou, por meio de nota, que os órgãos e as equipes responsáveis pelo atendimento à fauna silvestre não receberam nenhum chamado durante a ocorrência.
Espécie é ameaçada de extinção
A preguiça-de-coleira (Bradypus torquatus) é um mamífero endêmico da Mata Atlântica brasileira. A espécie recebe esse nome por causa da mancha escura localizada na região da nuca, semelhante a uma coleira.
O animal passa entre 60% e 80% do dia dormindo e costuma ficar em árvores altas de matas conservadas e florestas secundárias. A preguiça-de-coleira geralmente vai ao chão para defecar ou quando precisa se deslocar entre locais sem conexão pelas copas das árvores.
Na fase adulta, pode atingir até 75 centímetros e pesar entre 4 e 10 quilos. Apesar da lentidão característica, o animal pode apresentar comportamento defensivo quando se sente ameaçado.
A orientação da Prefeitura de Muniz Freire é evitar aproximação, contato ou tentativa de captura ao encontrar um animal silvestre em situação de risco. Sempre que possível, a população deve acionar órgãos ambientais ou equipes especializadas para avaliar a situação.
Com informações do G1.
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