Vaca dá à luz trigêmeos em São Mateus e surpreende produtor
Pinta, Nina e Cristóvão nasceram no dia 8 de setembro; especialista afirma que gestação de trigêmeos em bovinos é considerada rara.
Uma vaca de nove anos deu à luz três bezerros de uma só vez em uma propriedade rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O nascimento aconteceu no dia 8 de setembro e surpreendeu a família responsável pelos animais.
A vaca, chamada Amanda, estava na quinta gestação. Até então, nunca havia tido mais de um filhote por vez. Os três bezerros receberam os nomes de Pinta, Nina e Cristóvão.
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O produtor José Carlos Junca Júnior acreditava que a vaca teria apenas um bezerro de tamanho maior. Quando foi verificar o pasto, encontrou os três filhotes já nascidos.
O médico veterinário Darlan Mendonça Cogo afirma que o nascimento de trigêmeos em bovinos é raro e pode ter relação com fatores genéticos. Ele explicou que casos como esse podem ocorrer em uma proporção aproximada de um para cada 100 mil a 175 mil gestações.
Após o parto, a família reforçou os cuidados com os filhotes. Os bezerros receberam colostro nas primeiras horas de vida e também passaram a receber leite por mamadeira para complementar a alimentação.
Nos primeiros dias, Nina apresentou mais dificuldade, mas se recuperou após receber atenção especial. Com o passar do tempo, os três filhotes ganharam força e passaram a fazer parte da rotina da propriedade.
O caso não é inédito no Espírito Santo. Em junho de 2025, outra vaca também deu à luz trigêmeos em uma propriedade de Pancas, no Noroeste capixaba.
Com informações do G1.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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