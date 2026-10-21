Vítima de homicídio em Guaçuí tinha condenações por tráfico, roubo e homicídio
Pablo Rodrigues Cunha, de 32 anos, morreu após ser baleado dentro de uma barbearia nesta quarta-feira (21). Histórico criminal informado à reportagem inclui oito condenações.
O homem morto a tiros dentro de uma barbearia na Rua do Norte, em Guaçuí, na região do Caparaó capixaba, nesta quarta-feira (21), foi identificado como Pablo Rodrigues Cunha, de 32 anos. Segundo informações encaminhadas à reportagem, ele possuía um histórico criminal com oito condenações, incluindo crimes de tráfico de drogas, roubo e homicídio.
O levantamento aponta seis condenações relacionadas ao artigo 33 da Lei de Drogas, registradas entre 2010 e 2024. Também constam uma condenação por roubo, prevista no artigo 157 do Código Penal, em 2012, e outra por homicídio, conforme o artigo 121, em 2020.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Além das condenações informadas, o histórico apresenta registros de ocorrências relacionadas a tentativa de homicídio, porte ilegal de munição e recuperação de veículo, todos em 2018, além de outras ocorrências policiais.
Relembre o homicídio em Guaçuí
O crime aconteceu por volta das 11h desta quarta-feira (21), quando um indivíduo efetuou um disparo de arma de fogo contra Pablo dentro de uma barbearia, na Rua do Norte.
Após o disparo, o suspeito fugiu do estabelecimento.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas a equipe constatou a morte da vítima no local.
A Polícia Militar isolou a área e acionou a perícia. Equipes do 3º Batalhão também iniciaram buscas para localizar o responsável pelo crime.
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