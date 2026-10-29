Vítima é espancada até desmaiar no ES e dois suspeitos acabam presos

Uma vítima foi deixada desacordada em uma calçada após ser violentamente agredida com socos e chutes na cabeça, no Centro de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. O crime, registrado no dia 5 de outubro, resultou na prisão preventiva de dois homens, de 19 e 24 anos, na manhã desta quinta-feira (29). Ambos são investigados por participação em uma tentativa de homicídio.

Segundo a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), as agressões ocorreram por volta das 23h43, na Avenida Jones Santos Neves, nas proximidades da Praça Central. A vítima ficou inconsciente e precisou ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

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Após os primeiros atendimentos, ela foi encaminhada ao Hospital Estadual Dr. Alceu Melgaço Filho, onde recebeu assistência médica.

Polícia investiga tentativa de homicídio em Barra de São Francisco

As investigações identificaram indícios de participação dos dois homens no espancamento. Conforme a polícia, o crime teria sido cometido com a participação de um adolescente e de outras pessoas, que também são investigadas.

Um dos suspeitos presos é apontado pela Polícia Civil como uma das lideranças do tráfico de drogas no bairro Estrela.

Durante a apuração, os investigadores também identificaram ameaças de morte contra uma testemunha e tentativas de intimidação da vítima. Segundo a polícia, essas ações teriam como objetivo interferir no andamento das investigações.

Diante dos elementos reunidos, a Justiça autorizou a prisão preventiva dos investigados e o cumprimento de mandados de busca e apreensão.

Suspeitos são presos durante operação conjunta

Os mandados foram cumpridos nesta quinta-feira (29), durante uma ação da 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco, em conjunto com a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES).

As ordens judiciais foram expedidas pela 1ª Vara Criminal, da Infância e Juventude do município.

Durante as buscas nas residências dos investigados, os policiais não encontraram materiais ilícitos.

Após serem encaminhados à delegacia, os dois homens foram transferidos para o sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.

A Polícia Civil continua investigando a participação do adolescente e de outros possíveis envolvidos na tentativa de homicídio.

Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181.