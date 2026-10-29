Voos entre Vitória e Argentina têm fiscalização da PF com cães farejadores

A estreia dos voos internacionais entre Vitória, no Espírito Santo, e Buenos Aires, na Argentina, contou com um esquema de fiscalização da Polícia Federal (PF). Entre os dias 17 e 24 de outubro, agentes realizaram inspeções de segurança, controle migratório de passageiros e utilizaram cães policiais para verificar bagagens no Aeroporto de Vitória.

Durante as operações, os policiais federais acompanharam os procedimentos de embarque e desembarque, fiscalizando os passageiros que entravam e saíam do país. Os cães policiais foram empregados na inspeção das bagagens despachadas nos voos de chegada e partida.

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Polícia Federal reforça fiscalização em voos internacionais

Para atender às operações internacionais, a Polícia Federal organizou os fluxos de passageiros e adequou os espaços destinados ao controle migratório e à inspeção de segurança aeroportuária.

O trabalho também exigiu a instalação de equipamentos, infraestrutura de rede e sistemas informatizados. Essa etapa contou com a participação da equipe de tecnologia da informação da PF no Espírito Santo, responsável por garantir o funcionamento dos postos de fiscalização migratória.

As atividades foram desenvolvidas em conjunto com a administração do aeroporto e outros órgãos envolvidos nas operações internacionais.

A fiscalização fez parte dos procedimentos de segurança adotados pela Polícia Federal durante a estreia das rotas internacionais na capital capixaba.