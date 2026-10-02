Voto na urna: confira nome, foto e número antes de confirmar

Os eleitores do Espírito Santo vão às urnas neste domingo (4) para escolher seis representantes nas Eleições 2026. No voto para a chapa majoritária estadual, o eleitor precisará escolher um candidato ao governo do Estado e dois candidatos ao Senado Federal. A disputa pelo Palácio Anchieta reúne cinco nomes, enquanto 11 candidatos concorrem às duas vagas disponíveis no Senado.

A votação terá início às 8h e terminará às 17h, pelo horário de Brasília. O eventual segundo turno para governador ocorrerá em 25 de outubro. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), a Justiça Eleitoral recebeu 591 pedidos de registro de candidatura para o pleito estadual e concluiu a análise de todos os requerimentos em setembro.

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Além da disputa majoritária, os capixabas também escolherão representantes para a Câmara dos Deputados e para a Assembleia Legislativa. A eleição terá 10 vagas para deputado federal e 30 para deputado estadual. Na relação de candidaturas aptas baseada nos dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), são 130 candidatos à Câmara e 394 à Assembleia.

Candidatos ao governo do Espírito Santo

A corrida pelo governo estadual terá cinco candidaturas. Os nomes que aparecerão na urna são Breno Barcelos, Helder Salomão, Lorenzo Pazolini, Rafael Demuner e Ricardo Ferraço.

Ricardo Ferraço — MDB

O governador Ricardo Ferraço disputa a reeleição pelo MDB com o número 15. Ele assumiu o comando do Espírito Santo em abril, após a saída de Renato Casagrande, que deixou o cargo para disputar uma vaga no Senado.

Ferraço tem uma trajetória política extensa no Estado. Natural de Cachoeiro de Itapemirim, já ocupou os cargos de vereador, deputado estadual, deputado federal, vice-governador e senador. Em 2026, tenta permanecer no Palácio Anchieta por mais um mandato.

Na chapa, o candidato a vice-governador é Camillo Neves, do PP.

Lorenzo Pazolini — Republicanos

O ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini concorre ao governo pelo Republicanos com o número 10.

A chapa tem Eliane Leal, do PL, como candidata a vice-governadora.

Pazolini chega à disputa estadual depois de dois mandatos à frente da Prefeitura de Vitória. Seu nome aparece entre os principais concorrentes ao Palácio Anchieta nas pesquisas divulgadas durante a campanha.

Helder Salomão — PT

O deputado federal Helder Salomão disputa o governo pelo Partido dos Trabalhadores com o número 13.

O candidato a vice é Professora Valdirene, também do PT.

Ex-prefeito de Cariacica e atualmente deputado federal, Salomão representa o campo petista na disputa pelo governo capixaba.

Breno Barcelos — Missão

Breno Barcelos, do partido Missão, concorre ao governo com o número 14.

O candidato a vice-governador é Victor Oliveira, também do Missão.

A candidatura representa uma alternativa de direita na eleição estadual e completa o grupo de cinco chapas registradas para a disputa do governo.

Rafael Demuner — UP

O candidato Rafael Demuner, da Unidade Popular (UP), aparece na urna com o número 80.

A chapa tem Dionary Sarmento como candidato a vice-governador.

Com isso, o eleitor capixaba terá cinco opções para o governo do Espírito Santo no primeiro turno.

Disputa pelo Senado terá duas vagas

A eleição para o Senado apresenta uma diferença importante em relação ao governo. Em 2026, o Espírito Santo escolherá dois senadores.

Por isso, o eleitor terá de votar duas vezes para o cargo. A Justiça Eleitoral orienta que os dois votos sejam destinados a candidatos diferentes.

Os candidatos são:

Callegari (DC) — número 277;

— número 277; Evair de Melo (Republicanos) — número 100;

— número 100; Fabiano Contarato (PT) — número 133;

— número 133; Leonardo Monjardim (Novo) — número 300;

— número 300; Maguinha Malta (PL) — número 222;

— número 222; Marcos do Val (Avante) — número 700;

— número 700; Professor Fabian (PSOL) — número 500;

— número 500; Renato Casagrande (PSB) — número 400;

— número 400; Rodney Miranda (PRTB) — número 280;

— número 280; Rose de Freitas (MDB) — número 156;

— número 156; Sergio Meneguelli (PSD) — número 556.

Renato Casagrande — PSB

Entre os concorrentes ao Senado está o ex-governador Renato Casagrande, que deixou o governo estadual para disputar uma das duas vagas.

Casagrande já ocupou diferentes cargos eletivos no Espírito Santo e também exerceu mandato de senador. Em 2026, seu número na urna será 400.

Fabiano Contarato — PT

O atual senador Fabiano Contarato tenta renovar seu mandato pelo PT. Ele concorre com o número 133.

Delegado da Polícia Civil e professor, Contarato chegou ao Senado em 2019 e busca permanecer na Casa por mais um período.

Evair de Melo — Republicanos

O deputado federal Evair de Melo disputa uma vaga no Senado pelo Republicanos, com o número 100.

Natural de Conceição do Castelo, ele exerce mandato na Câmara dos Deputados desde 2015.

Rose de Freitas — MDB

A ex-senadora e ex-deputada federal Rose de Freitas volta à disputa majoritária pelo MDB.

Ela concorre com o número 156 e possui uma longa trajetória política no Espírito Santo e no Congresso Nacional.

Sergio Meneguelli — PSD

O deputado estadual Sergio Meneguelli, ex-prefeito de Colatina, disputa o Senado pelo PSD.

O número da candidatura é 556.

Marcos do Val — Avante

O senador Marcos do Val tenta permanecer no Senado pelo Avante, utilizando o número 700.

Ele exerce mandato na Casa desde 2019.

Rodney Miranda — PRTB

O ex-prefeito de Vila Velha e ex-secretário de Segurança Pública Rodney Miranda disputa o Senado pelo PRTB.

Seu número na urna será 280.

Leonardo Monjardim — Novo

O ex-vereador de Vitória Leonardo Monjardim concorre pelo Novo, com o número 300.

Empresário, professor e escritor, ele chegou à Câmara Municipal de Vitória em 2022.

Maguinha Malta — PL

Maguinha Malta, do PL, disputa uma vaga no Senado com o número 222.

A candidata é publicitária e produtora musical.

Callegari — DC

O deputado estadual Wellington Callegari concorre ao Senado pelo Democracia Cristã.

Na urna, ele aparecerá como Callegari, com o número 277.

Professor Fabian — PSOL

O professor Fabian, do PSOL, completa a lista de candidatos ao Senado.

Seu nome de urna será Professor Fabian e o número será 500.

Quantos candidatos disputam as vagas proporcionais

Além da chapa majoritária, o eleitor deverá escolher seus representantes para o Legislativo.

A disputa para deputado federal reúne 130 candidaturas aptas no levantamento baseado nos registros do TSE. O Espírito Santo tem direito a 10 cadeiras na Câmara dos Deputados.

Na Assembleia Legislativa, são 30 vagas e 394 candidaturas aptas consideradas no levantamento atualizado com dados da Justiça Eleitoral.

A quantidade elevada de candidatos exige atenção do eleitor. Diferentemente do governador e do senador, nos cargos proporcionais é possível votar tanto no candidato quanto na legenda partidária.

Candidatos à Presidência da República em 2026

13 — Lula — PT

— PT 14 — Renan Santos — Missão

— Missão 16 — Hertz Dias — PSTU

— PSTU 21 — Edmilson Costa — PCB

— PCB 22 — Flávio Bolsonaro — PL

— PL 27 — Clariana Barão — DC

— DC 29 — Rui Costa Pimenta — PCO

— PCO 30 — Zema — Novo

— Novo 35 — Veterinário Wilson Grassi — Democrata

— Democrata 55 — Ronaldo Caiado — PSD

— PSD 70 — Escritor Augusto Cury — Avante

— Avante 80 — Samara — UP

Ordem dos votos na urna eletrônica

O eleitor capixaba não começará a votação pelo governador. A ordem estabelecida pela Justiça Eleitoral será:

Deputado federal; Deputado estadual; Primeiro senador; Segundo senador; Governador; Presidente da República.

O deputado federal terá número de quatro dígitos. O deputado estadual terá cinco. Para senador, serão três dígitos. Já governador e presidente terão números de dois dígitos.

Como será o voto para governador e senador

Na disputa pelo governo, o eleitor deverá escolher apenas um candidato.

No Senado, entretanto, serão necessários dois votos. O eleitor precisa selecionar dois candidatos diferentes, porque duas cadeiras estarão em disputa no Espírito Santo.

A urna exibirá a fotografia, o nome, o cargo e a sigla partidária antes da confirmação. A orientação da Justiça Eleitoral é conferir todas essas informações antes de apertar a tecla “Confirma”.

O que o eleitor precisa conferir

Antes de sair de casa, o eleitor pode preparar uma colinha eleitoral com os números que pretende utilizar. A Justiça Eleitoral permite levar a anotação impressa para a cabine de votação.

É importante lembrar que o celular não pode ser utilizado dentro da cabine. O aparelho deve permanecer desligado e ser entregue à mesa receptora antes da votação.

Atenção para os números antes de confirmar

A Justiça Eleitoral recomenda atenção especial aos números digitados na urna. Para governador, o eleitor deverá utilizar dois dígitos; para senador, três; para deputado federal, quatro; e para deputado estadual, cinco.

Além disso, a fotografia e o nome apresentados na tela devem ser conferidos antes da confirmação.

Essa conferência ganha importância porque o eleitor fará seis escolhas consecutivas. Uma anotação impressa pode ajudar a evitar erros, especialmente nos votos para deputado federal e estadual.