“Vou dificultar a vida”: advogada é demitida da OAB/ES após fala contra petistas

Um vídeo gravado dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Espírito Santo (OAB-ES), terminou com a demissão de uma colaboradora da instituição. A advogada Julia Gobbo Amorim foi desligada após declarar que tinha preconceito contra apoiadores do Partido dos Trabalhadores (PT) e afirmar que pretendia dificultar a vida dessas pessoas no ambiente profissional.

Nas imagens, que circularam nas redes sociais, a profissional critica pessoas que identifica como simpatizantes do partido e faz comentários sobre a presença de petistas na instituição.

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A advogada demitida da OAB-ES também afirma, durante a gravação, que pretende adotar uma postura contra pessoas com esse posicionamento político.

O que disse a advogada no vídeo?

Na gravação, feita nas dependências da OAB-ES, a advogada comenta que existem diversos apoiadores do PT trabalhando na instituição.

Durante a fala, ela afirma estar com preconceito contra essas pessoas e sugere que parte delas não trabalha e depende de terceiros para se sustentar.

Em outro momento, declara: “Eu vou dificultar a vida das pessoas”. O conteúdo passou a circular nas redes sociais e provocou questionamentos sobre a conduta da profissional no ambiente de trabalho.

OAB-ES confirma demissão após declarações

Em nota oficial, a Ordem dos Advogados do Brasil no Espírito Santo confirmou que a profissional não faz mais parte do quadro de colaboradores da entidade.

A instituição repudiou as declarações divulgadas e ressaltou que mantém uma atuação apartidária, baseada na defesa da democracia, da pluralidade de ideias e da dignidade humana.

Segundo a OAB-ES, a liberdade de expressão dos colaboradores é respeitada, mas não justifica manifestações discriminatórias ou ataques direcionados a pessoas por suas convicções políticas.

Advogada desativa redes sociais após repercussão

Após a divulgação do vídeo e a repercussão do caso, a advogada desativou seu perfil nas redes sociais, conforme informações divulgadas pela imprensa.

Até então, não havia manifestação pública da profissional em resposta à decisão da OAB-ES. O espaço segue aberto.

Confira a nota oficial da OAB-ES na íntegra

“A Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Espírito Santo (OAB-ES) é uma instituição apartidária, defensora intransigente da democracia, da pluralidade de ideias e da dignidade humana.

Respeita a liberdade de expressão de seus colaboradores, mas não tolera manifestações discriminatórias nem ataques que diminuam pessoas em razão de suas convicções políticas.

Por esses motivos, a OAB-ES repudia as declarações ofensivas divulgadas em vídeo gravado por uma colaboradora nas dependências da instituição e informa que ela foi desligada de seu quadro.”