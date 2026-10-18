Workshop promove imersão em inovação e empreendedorismo no Ifes de Cachoeiro

O Distrito 28 e a Incubadora do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), em Cachoeiro de Itapemirim, realizam, entre os dias 20 e 22 de outubro, o Workshop Imersão em Inovação e Empreendedorismo.

A programação acontece dentro da JACITEC 2026 e reúne atividades práticas, palestras e mentorias para estimular a criatividade, o desenvolvimento de ideias e a criação de soluções para problemas reais.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Durante os três dias, os participantes terão a oportunidade de explorar conceitos de empreendedorismo, identificar oportunidades e desenvolver projetos em áreas como Saúde, Mineração e Rochas Ornamentais, Agro e Políticas Públicas.

As atividades incluem dinâmicas colaborativas, validação de ideias, construção de protótipos e orientações sobre o uso de inteligência artificial no desenvolvimento de soluções digitais.

A programação começa na terça-feira (20), às 9h, com uma conversa sobre trajetória profissional, escolhas e desafios, conduzida por Ivy Cristiny, no Pátio Central do Ifes.

À tarde, os participantes seguem para a Incubadora, onde começa o Idea Lab, com atividades de ideação e validação de propostas. Na quarta-feira (21), os grupos irão aprimorar as ideias, avaliar sua viabilidade e iniciar a construção de protótipos, com o apoio de mentores.

Já na quinta-feira (22), a partir das 9h, a programação prevê a evolução dos protótipos, a preparação das apresentações e o pitch final, momento em que as equipes apresentarão as soluções desenvolvidas durante a imersão. O encerramento será dedicado ao reconhecimento dos participantes e à troca de experiências e aprendizados.

Inscrições

O Workshop Imersão em Inovação e Empreendedorismo é aberto ao público. As inscrições podem ser feitas pela internet, por meio do link: https://qrcheck.io/evento/xv-jornada-academica-de-ciencia-tecnologia-cultura

O certificado de participação estará disponível ao final, conforme as atividades realizadas.

Confira a programação completa

Terça-feira, 20 de outubro

9h — “E se você pudesse criar o seu próprio caminho?”

Convidada: Ivy Cristiny.

Ivy Cristiny. Local: Pátio Central do Ifes.

Conversa sobre trajetória profissional, escolhas, desafios e aprendizados, com exemplos reais para inspirar os estudantes a reconhecer oportunidades e construir seus próprios caminhos.

13h — Workshop prático | Idea Lab – Dia 1: Ideação e validação

Convidada: Ivy Cristiny.

Ivy Cristiny. Local: Incubadora do Ifes.

Em grupos, os estudantes irão explorar problemas e oportunidades nas áreas de Saúde, Mineração e Rochas Ornamentais, Agro e Políticas Públicas. Com dinâmicas colaborativas e orientação de mentores, os participantes irão identificar problemas, compreender quem é impactado e desenvolver propostas iniciais de solução.

Pílula de conhecimento | Empreendedorismo criativo

Momento prático para apresentar como criatividade, observação e pensamento inovador podem ajudar a identificar oportunidades e desenvolver soluções para problemas reais.

Quarta-feira, 21 de outubro

Workshop prático | Idea Lab – Dia 2: Aprimorando e validando ideias

Local: Incubadora do Ifes.

Os grupos irão aprofundar suas propostas e avaliar se as soluções respondem aos problemas identificados. Com o apoio dos mentores, os participantes poderão comparar as ideias com as necessidades do público impactado, revisar as propostas e definir o que precisa ser testado antes da prototipagem.

Pílula de conhecimento | Como saber se sua ideia faz sentido?

Apresentação de técnicas para investigar necessidades, coletar opiniões e obter evidências que ajudem a avaliar se uma solução é relevante e viável.

Workshop prático | Do papel ao protótipo

Os participantes irão transformar as ideias desenvolvidas em representações iniciais das soluções. Com orientação dos mentores e o uso de ferramentas digitais, começarão a construir protótipos para demonstrar como as propostas podem funcionar.

Pílula de conhecimento | IA e Vibe Coding

Demonstração prática de como ferramentas de inteligência artificial e técnicas de vibe coding podem auxiliar na criação de aplicações e protótipos digitais, inclusive para quem está começando do zero.

Quinta-feira, 22 de outubro

Horário de início: 9h.

9h. Local: Incubadora do Ifes de Cachoeiro de Itapemirim.

1. Workshop prático | Idea Lab – Dia 3: Evoluindo o protótipo

Responsável: Ivy Cristiny.

Continuação do desenvolvimento das soluções, com ajustes, testes e melhorias nos protótipos a partir das orientações dos mentores. Os grupos também irão organizar os principais elementos de suas propostas para a apresentação final.

2. Pílula de conhecimento | Empreendedorismo: da ideia aos próximos passos

Conversa prática sobre as etapas necessárias para desenvolver uma solução, comunicar seu valor, identificar oportunidades e planejar como a ideia poderá ser colocada em prática.

3. Preparação para o pitch | Apresente sua ideia

Os grupos irão estruturar e ensaiar apresentações curtas, destacando o problema identificado, a solução proposta, o público atendido e os diferenciais de cada projeto.

4. Pitch final | Ideias em ação

Cada grupo apresentará a solução e o protótipo desenvolvidos durante a imersão. As apresentações permitirão compartilhar os resultados, exercitar a comunicação e receber contribuições sobre os projetos.

5. Encerramento

Momento de reconhecimento das equipes participantes, compartilhamento dos aprendizados e conclusão da experiência de imersão.