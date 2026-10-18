Workshop promove imersão em inovação e empreendedorismo no Ifes de Cachoeiro
O evento, realizado pelo Distrito 28 em parceria com a Incubadora do Ifes, acontece a partir desta terça-feira (20)
O Distrito 28 e a Incubadora do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), em Cachoeiro de Itapemirim, realizam, entre os dias 20 e 22 de outubro, o Workshop Imersão em Inovação e Empreendedorismo.
A programação acontece dentro da JACITEC 2026 e reúne atividades práticas, palestras e mentorias para estimular a criatividade, o desenvolvimento de ideias e a criação de soluções para problemas reais.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Durante os três dias, os participantes terão a oportunidade de explorar conceitos de empreendedorismo, identificar oportunidades e desenvolver projetos em áreas como Saúde, Mineração e Rochas Ornamentais, Agro e Políticas Públicas.
As atividades incluem dinâmicas colaborativas, validação de ideias, construção de protótipos e orientações sobre o uso de inteligência artificial no desenvolvimento de soluções digitais.
A programação começa na terça-feira (20), às 9h, com uma conversa sobre trajetória profissional, escolhas e desafios, conduzida por Ivy Cristiny, no Pátio Central do Ifes.
À tarde, os participantes seguem para a Incubadora, onde começa o Idea Lab, com atividades de ideação e validação de propostas. Na quarta-feira (21), os grupos irão aprimorar as ideias, avaliar sua viabilidade e iniciar a construção de protótipos, com o apoio de mentores.
Já na quinta-feira (22), a partir das 9h, a programação prevê a evolução dos protótipos, a preparação das apresentações e o pitch final, momento em que as equipes apresentarão as soluções desenvolvidas durante a imersão. O encerramento será dedicado ao reconhecimento dos participantes e à troca de experiências e aprendizados.
Inscrições
O Workshop Imersão em Inovação e Empreendedorismo é aberto ao público. As inscrições podem ser feitas pela internet, por meio do link: https://qrcheck.io/evento/xv-jornada-academica-de-ciencia-tecnologia-cultura
O certificado de participação estará disponível ao final, conforme as atividades realizadas.
Confira a programação completa
Terça-feira, 20 de outubro
9h — “E se você pudesse criar o seu próprio caminho?”
- Convidada: Ivy Cristiny.
- Local: Pátio Central do Ifes.
Conversa sobre trajetória profissional, escolhas, desafios e aprendizados, com exemplos reais para inspirar os estudantes a reconhecer oportunidades e construir seus próprios caminhos.
13h — Workshop prático | Idea Lab – Dia 1: Ideação e validação
- Convidada: Ivy Cristiny.
- Local: Incubadora do Ifes.
Em grupos, os estudantes irão explorar problemas e oportunidades nas áreas de Saúde, Mineração e Rochas Ornamentais, Agro e Políticas Públicas. Com dinâmicas colaborativas e orientação de mentores, os participantes irão identificar problemas, compreender quem é impactado e desenvolver propostas iniciais de solução.
Pílula de conhecimento | Empreendedorismo criativo
Momento prático para apresentar como criatividade, observação e pensamento inovador podem ajudar a identificar oportunidades e desenvolver soluções para problemas reais.
Quarta-feira, 21 de outubro
Workshop prático | Idea Lab – Dia 2: Aprimorando e validando ideias
- Local: Incubadora do Ifes.
Os grupos irão aprofundar suas propostas e avaliar se as soluções respondem aos problemas identificados. Com o apoio dos mentores, os participantes poderão comparar as ideias com as necessidades do público impactado, revisar as propostas e definir o que precisa ser testado antes da prototipagem.
Pílula de conhecimento | Como saber se sua ideia faz sentido?
Apresentação de técnicas para investigar necessidades, coletar opiniões e obter evidências que ajudem a avaliar se uma solução é relevante e viável.
Workshop prático | Do papel ao protótipo
Os participantes irão transformar as ideias desenvolvidas em representações iniciais das soluções. Com orientação dos mentores e o uso de ferramentas digitais, começarão a construir protótipos para demonstrar como as propostas podem funcionar.
Pílula de conhecimento | IA e Vibe Coding
Demonstração prática de como ferramentas de inteligência artificial e técnicas de vibe coding podem auxiliar na criação de aplicações e protótipos digitais, inclusive para quem está começando do zero.
Quinta-feira, 22 de outubro
- Horário de início: 9h.
- Local: Incubadora do Ifes de Cachoeiro de Itapemirim.
1. Workshop prático | Idea Lab – Dia 3: Evoluindo o protótipo
- Responsável: Ivy Cristiny.
Continuação do desenvolvimento das soluções, com ajustes, testes e melhorias nos protótipos a partir das orientações dos mentores. Os grupos também irão organizar os principais elementos de suas propostas para a apresentação final.
2. Pílula de conhecimento | Empreendedorismo: da ideia aos próximos passos
Conversa prática sobre as etapas necessárias para desenvolver uma solução, comunicar seu valor, identificar oportunidades e planejar como a ideia poderá ser colocada em prática.
3. Preparação para o pitch | Apresente sua ideia
Os grupos irão estruturar e ensaiar apresentações curtas, destacando o problema identificado, a solução proposta, o público atendido e os diferenciais de cada projeto.
4. Pitch final | Ideias em ação
Cada grupo apresentará a solução e o protótipo desenvolvidos durante a imersão. As apresentações permitirão compartilhar os resultados, exercitar a comunicação e receber contribuições sobre os projetos.
5. Encerramento
Momento de reconhecimento das equipes participantes, compartilhamento dos aprendizados e conclusão da experiência de imersão.
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