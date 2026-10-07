Yorkshire desaparece em Cachoeiro e família oferece recompensa de R$ 2 mil
Yorkshire chamada Amora desapareceu no dia 5 de setembro e foi vista pela última vez na região da Tijuca; família pede ajuda para localizar o animal.
Uma família da cadela Amora, procura incansavelmente pelo animal que sumiu desde o dia 5 de outubro, na região da Tijuca, em Cachoeiro de Itapemirim. Amora, é uma Yorkshire, fêmea, de pelagem preta com bege.
Os tutores oferecem uma recompensa de R$ 2 mil por informações que contribuam para localizar o animal.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A família destaca que Amora faz parte do convívio familiar e pede que qualquer informação seja comunicada imediatamente.
Quem tiver informações sobre o paradeiro de Amora pode entrar em contato com os responsáveis pelos números:
- Jucélia: (28) 99967-0985
- Rodrigão: (28) 99881-4005
A família reforça que qualquer informação pode ser importante para ajudar nas buscas.
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