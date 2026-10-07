Pets

Yorkshire desaparece em Cachoeiro e família oferece recompensa de R$ 2 mil

Yorkshire chamada Amora desapareceu no dia 5 de setembro e foi vista pela última vez na região da Tijuca; família pede ajuda para localizar o animal.

cadela Amora desaparecida
Foto: Arquivo pessoal / aquinoticias.com

Uma família da cadela Amora, procura incansavelmente pelo animal que sumiu desde o dia 5 de outubro, na região da Tijuca, em Cachoeiro de Itapemirim. Amora, é uma Yorkshire, fêmea, de pelagem preta com bege.

Os tutores oferecem uma recompensa de R$ 2 mil por informações que contribuam para localizar o animal.

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A família destaca que Amora faz parte do convívio familiar e pede que qualquer informação seja comunicada imediatamente.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Amora pode entrar em contato com os responsáveis pelos números:

  • Jucélia: (28) 99967-0985
  • Rodrigão: (28) 99881-4005

A família reforça que qualquer informação pode ser importante para ajudar nas buscas.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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Cachoeiro de Itapemirim

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