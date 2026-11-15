77% das crianças são alfabetizadas no ES; veja o que falta para chegar a 95%

O Espírito Santo alfabetiza mais crianças na idade certa do que a média brasileira, mas ainda tem espaço para melhorar os resultados da educação básica. Um estudo do Instituto Natura e da Lupa Social aponta que, se o estado alcançar 95% de alfabetização, poderá ter 3.569 jovens a mais, por geração, concluindo o Ensino Médio até os 18 anos com aprendizagem acima do nível básico.

Atualmente, 77% das crianças capixabas chegam ao final do 2º ano do Ensino Fundamental alfabetizadas. O percentual supera a média nacional de 66%, segundo dados de 2025 do Indicador Criança Alfabetizada (ICA), do Ministério da Educação (MEC) e do Inep.

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O levantamento foi divulgado no contexto do Dia Nacional da Alfabetização, celebrado em 14 de novembro, e apresenta projeções sobre os efeitos da aprendizagem nos primeiros anos escolares.



O que pode mudar na educação capixaba?



A simulação considera uma geração de 47.033 estudantes no Espírito Santo. Caso o índice de alfabetização chegue a 95%, a proporção de jovens que concluiriam o Ensino Médio até os 18 anos com aprendizagem acima do nível básico passaria de 40,8% para 48,4%.

Isso representa um avanço de 7,6 pontos percentuais no Índice de Inclusão Educacional (IIE Legado).

Segundo Luan Paciencia, diretor executivo da Lupa Social, o Espírito Santo já apresenta resultados superiores à média nacional, o que torna essencial manter os avanços conquistados.

“Quem já alfabetiza mais precisa sustentar o resultado. O Espírito Santo alfabetiza acima da média nacional e tem IIE Legado acima do patamar do país”, explicou.



Brasil também enfrenta desafios na alfabetização



No cenário nacional, apenas 66% das crianças estão alfabetizadas ao final do 2º ano do Ensino Fundamental.

Se o Brasil alcançasse 95% de alfabetização na idade certa, o percentual de jovens que concluiriam o Ensino Médio com aprendizagem acima do nível básico poderia passar de 32,7% para 43%.

A estimativa representa aproximadamente 280 mil jovens a mais por geração nessa condição. Caso o resultado fosse mantido, o país poderia acumular mais de 1 milhão de jovens adicionais em quatro gerações.



Estudo mostra impacto da alfabetização no futuro escolar



O estudo utiliza o Simulador IIE Legado, ferramenta que calcula possíveis impactos da alfabetização na trajetória educacional.

Os pesquisadores consideraram um cenário hipotético em que a alfabetização alcançaria 95% em 2029, sem mudanças nas taxas de aprovação e nos resultados de aprendizagem das etapas seguintes.

Portanto, os números representam projeções, e não resultados garantidos ou metas oficiais.

Segundo David Saad, diretor-presidente do Instituto Natura para a América Latina, alfabetizar na idade certa é fundamental, mas outras etapas da educação também precisam avançar.

“Alfabetizar é condição necessária, mas não suficiente. Com melhorias também nas etapas seguintes, o ganho seria ainda maior”, destacou.

O levantamento reforça que os resultados da alfabetização nos primeiros anos escolares podem influenciar toda a trajetória dos estudantes, incluindo a conclusão do Ensino Médio e a aprendizagem em Língua Portuguesa e Matemática.