A casa caiu! Traficante é preso com 12,5 kg de drogas no Espírito Santo

Uma investigação sobre um esquema de armazenamento e distribuição de entorpecentes terminou com a apreensão de aproximadamente 12,5 quilos de drogas e a prisão de um homem de 25 anos em Cariacica, na Grande Vitória. A operação ocorreu na manhã de sábado (7) e também resultou na apreensão de R$ 1.620 em dinheiro e uma balança de precisão.

A ação foi conduzida pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc). Os agentes investigavam suspeitos de envolvimento no tráfico de drogas e monitoravam dois imóveis que seriam utilizados para armazenar os entorpecentes.

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Segundo a Polícia Civil, as investigações apontaram que um dos envolvidos seria responsável por guardar e distribuir as drogas, enquanto outro atuaria no recebimento do dinheiro obtido com a comercialização.

Durante o monitoramento, os policiais abordaram um homem de 25 anos que saía de uma residência. Com ele, foram encontrados cigarros artesanais com forte odor de skunk, uma variedade de cannabis.

Questionado pelos investigadores, o suspeito admitiu que armazenava drogas em casa e indicou onde estavam escondidas. Durante as buscas, os agentes encontraram quatro barras de skunk dentro de uma bolsa guardada em um armário do quarto.

As diligências continuaram em outro imóvel ligado à investigação. No endereço, os policiais localizaram oito tabletes e meio de entorpecentes, além de uma balança de precisão e R$ 1.620 em espécie.

Ao todo, a operação resultou na apreensão de aproximadamente 10 quilos de skunk, dois quilos de crack e meio quilo de cocaína, totalizando 12,5 quilos de drogas.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à unidade policial, onde acabou autuado em flagrante por tráfico de drogas. Posteriormente, foi levado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.