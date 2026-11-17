Sucesso de bilheteria, tendo arrecadado mais de US$ 1,7 bilhão mundialmente, o filme A Odisseia chega a selecionadas plataformas de streaming nos dias 17 e 18 de novembro, via aluguel ou compra digital.

Ele estará disponível a partir das 23h desta terça-feira (17), no Prime Video, e no dia seguinte em outras plataformas, como Claro TV+, Apple TV e Google TV.

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No streaming, o público poderá mergulhar ainda mais fundo na adaptação da obra clássica de Homero com uma coleção de conteúdos especiais supervisionada pessoalmente pelo diretor Christopher Nolan. Com cerca de 90 minutos de imagens exclusivas dos bastidores e entrevistas com o elenco e a equipe, cada conteúdo detalha determinado aspecto da produção.

Veja abaixo os materiais que estarão disponíveis, segundo comunicado divulgado pela Universal Pictures.

Traçando a rota – Saiba como Christopher Nolan encarou o desafio monumental de adaptar uma obra literária clássica para um épico cinematográfico.

Ícones – Escalação de elenco, figurino, cabelo e maquiagem se unem a atuações repletas de nuances para criar os personagens icônicos de A Odisseia.

A janela mais ampla – Descubra como Christopher Nolan transformou um antigo sonho cinematográfico em realidade.

Nas locações – Viaje com o elenco e a equipe ao redor do mundo enquanto eles enfrentam condições extremas para registrar as locações mais extraordinárias do planeta.

O cavalo– Como o cavalo de Troia talvez seja o truque mais conhecido da história, um novo design reformula suas características para que ele pareça uma armadilha convincente.

A queda de Troia – Mergulhe no grandioso cenário construído no Marrocos.

Ítaca – Combinando um castelo do século 15 na ilha italiana de Favignana com cenários internos construídos em estúdio, os cineastas criam o lar ao qual Odisseu estava determinado a retornar.

Prontos para a batalha – Matt Damon, Tom Holland e a equipe de dublês trabalham juntos para conferir realismo e intensidade às sequências de ação do filme.

Magia aparente – Descubra como as equipes de efeitos especiais e de efeitos visuais trabalharam em perfeita sintonia para dar vida a elementos fantásticos.

Os povos do mar – Embarcações vikings adaptadas, condições desafiadoras em alto-mar e efeitos imersivos de tempestade se combinam para dar vida à jornada de Odisseu.

A trilha sonora – O compositor Ludwig Göransson abre as portas de seu estúdio para revelar como instrumentos antigos, vocais e experimentações moldaram a trilha sonora de A Odisseia.

Trazendo para casa – Explore o processo de pós-produção, em que uma montagem minuciosa e um design de som imersivo completam a jornada cinematográfica do filme.

A jornada da película em A Odisseia – O criador de conteúdo Reece Feldman pede a Christopher Nolan que explique, em detalhes, o que acontece com a película depois que ela deixa o set.

Extras – Prólogo exclusivo IMAX, trailers e videoclipe de When I’m Home.

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