Abuso sexual infantil: PF faz operação em duas cidades do ES e prende homem de 29 anos
Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em Vitória e Santa Teresa. Investigação apura armazenamento e compartilhamento de material de abuso sexual infantil.
Um homem de 29 anos foi preso em flagrante após a Polícia Federal encontrar arquivos de abuso sexual infantil armazenados em um telefone celular durante uma operação realizada na manhã desta quarta-feira (18), no Espírito Santo. A ação, denominada Operação Açor II, cumpriu mandados de busca e apreensão nos municípios de Vitória e Santa Teresa.
Segundo a Polícia Federal, o objetivo da operação é combater o armazenamento e o compartilhamento de material de abuso sexual infantil. Ao todo, os agentes cumpriram dois mandados judiciais e apreenderam dois aparelhos celulares.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Durante a análise de um dos dispositivos, os policiais encontraram material de abuso sexual infantil armazenado, o que motivou a prisão em flagrante do suspeito.
Investigação começou após denúncias
As investigações tiveram início a partir de informações encaminhadas por cidadãos e por uma empresa de tecnologia da informação. Os dados levaram a Polícia Federal a apurar possíveis crimes relacionados ao armazenamento e à circulação de conteúdo de abuso sexual infantil.
A legislação brasileira estabelece obrigações para empresas de tecnologia diante da identificação de conteúdos relacionados à exploração e ao abuso sexual de crianças e adolescentes.
A Lei nº 15.211/2025, em seu artigo 27, determina que fornecedores de produtos e serviços de tecnologia da informação removam e comuniquem às autoridades competentes conteúdos dessa natureza detectados em suas plataformas.
Suspeito pode enfrentar pena de prisão
O homem preso durante a operação deverá responder pelo crime de posse de material de abuso sexual infantil, previsto no artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
Conforme as informações divulgadas pela Polícia Federal, a pena indicada para o crime varia de três a seis anos de prisão, além de multa.
Nome da operação faz referência a ave de rapina
A Operação Açor II recebeu esse nome em referência ao açor, uma ave de rapina conhecida pelo comportamento de proteção aos filhotes diante de ameaças.
Segundo a Polícia Federal, a escolha simboliza a atuação no combate a crimes que colocam em risco a segurança de crianças e adolescentes.
A instituição também reforçou a importância da prevenção no ambiente digital. Entre as orientações estão o acompanhamento do acesso de crianças e adolescentes à internet, o diálogo sobre segurança online e o incentivo para que situações suspeitas sejam comunicadas aos responsáveis.
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