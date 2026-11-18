Um homem de 29 anos foi preso em flagrante após a Polícia Federal encontrar arquivos de abuso sexual infantil armazenados em um telefone celular durante uma operação realizada na manhã desta quarta-feira (18), no Espírito Santo. A ação, denominada Operação Açor II, cumpriu mandados de busca e apreensão nos municípios de Vitória e Santa Teresa.

Segundo a Polícia Federal, o objetivo da operação é combater o armazenamento e o compartilhamento de material de abuso sexual infantil. Ao todo, os agentes cumpriram dois mandados judiciais e apreenderam dois aparelhos celulares.

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Durante a análise de um dos dispositivos, os policiais encontraram material de abuso sexual infantil armazenado, o que motivou a prisão em flagrante do suspeito.

Investigação começou após denúncias

As investigações tiveram início a partir de informações encaminhadas por cidadãos e por uma empresa de tecnologia da informação. Os dados levaram a Polícia Federal a apurar possíveis crimes relacionados ao armazenamento e à circulação de conteúdo de abuso sexual infantil.

A legislação brasileira estabelece obrigações para empresas de tecnologia diante da identificação de conteúdos relacionados à exploração e ao abuso sexual de crianças e adolescentes.

A Lei nº 15.211/2025, em seu artigo 27, determina que fornecedores de produtos e serviços de tecnologia da informação removam e comuniquem às autoridades competentes conteúdos dessa natureza detectados em suas plataformas.

Suspeito pode enfrentar pena de prisão

O homem preso durante a operação deverá responder pelo crime de posse de material de abuso sexual infantil, previsto no artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Conforme as informações divulgadas pela Polícia Federal, a pena indicada para o crime varia de três a seis anos de prisão, além de multa.

Nome da operação faz referência a ave de rapina

A Operação Açor II recebeu esse nome em referência ao açor, uma ave de rapina conhecida pelo comportamento de proteção aos filhotes diante de ameaças.

Segundo a Polícia Federal, a escolha simboliza a atuação no combate a crimes que colocam em risco a segurança de crianças e adolescentes.

A instituição também reforçou a importância da prevenção no ambiente digital. Entre as orientações estão o acompanhamento do acesso de crianças e adolescentes à internet, o diálogo sobre segurança online e o incentivo para que situações suspeitas sejam comunicadas aos responsáveis.