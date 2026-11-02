Acidente com capotamento deixa uma pessoa morta em rodovia do ES

Um motorista de 47 anos morreu após sofrer um acidente de carro na noite deste domingo (1º), na zona rural do município de São Mateus. A vítima foi identificada como Zenildo dos Santos da Silva. Ele dirigia um Fiat Strada pela Rodovia Miguel Curry Carneiro, no sentido Nova Venécia, quando perdeu o controle da direção em uma curva e capotou.

A Polícia Militar foi acionada. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram a picape tombada fora da pista, em meio a uma plantação de café.

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O motorista morreu antes da chegada do socorro. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender à ocorrência, mas a vítima já não apresentava sinais de vida.

A Polícia Científica informou que as circunstâncias do acidente serão investigadas.