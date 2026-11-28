Um acidente de trânsito deixou feridos na madrugada deste sábado (28), em Muniz Freire, no Sul do Espírito Santo. A ocorrência aconteceu por volta das 3h30, no trevo de acesso ao distrito de Alto Norte.

O trecho fica entre o município de Ibatiba e o principal acesso à cidade de Muniz Freire. Segundo informações preliminares, o acidente não deixou vítimas fatais.

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As equipes de socorro encaminharam os feridos para Vitória. Relatos preliminares apontam que o local tem registrado sucessivos acidentes e levantam preocupações sobre a segurança no trecho após a retirada de um radar de velocidade.

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