Nesta sexta-feira (27/11), militares do 9º Batalhão da Polícia Militar realizaram duas ações de combate ao tráfico de drogas na Rua Renê Nogueira, no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim.

Na primeira ação, durante patrulhamento ostensivo, os militares abordaram um indivíduo que havia escondido uma sacola contendo entorpecentes em um muro. Foram apreendidos drogas, dinheiro em espécie e um aparelho celular.

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Em outra ação, um indivíduo empreendeu fuga ao perceber a presença policial. Durante buscas no local, os militares localizaram e apreenderam mais entorpecentes, não havendo conduzidos nessa ocorrência.

RELAÇÃO TOTAL DO MATERIAL APREENDIDO:

77 pedras de substância análoga a crack;

70 pinos de substância análoga a cocaína;

21 frascos de substância análoga a loló;

R$ 188,00 em espécie;

01 aparelho celular.

TOTAL: 168 unidades de entorpecentes e um conduzido.

Todo o material apreendido e o indivíduo conduzido foram encaminhados à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

As ações reforçam a continuidade do trabalho desenvolvido pelo 9º BPM no combate ao tráfico de drogas e na promoção da segurança e tranquilidade da população.

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