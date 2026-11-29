Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou pelo menos uma pessoa ferida na manhã deste domingo (29), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A ocorrência aconteceu no km 2 da Estrada da Tijuca, na localidade de Alto União, próximo à empresa Dimensional Rochas.

As informações preliminares apontam que há pelo menos uma pessoa ferida. Equipes de segurança e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) receberam o chamado para prestar os primeiros socorros.

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Até o momento, não há informações oficiais sobre as circunstâncias do acidente. Também não há confirmação sobre o estado de saúde da pessoa ferida, a existência de outras vítimas ou possíveis mortes.

O trânsito apresenta lentidão no trecho. Os motoristas que trafegam pela região precisam redobrar a atenção.

A reportagem será atualizada assim que novas informações oficiais estiverem disponíveis.

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