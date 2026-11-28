As chuvas que atingiram Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, provocaram o desmoronamento de parte de um muro de contenção na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar. O incidente danificou a calçada e abriu rachaduras no asfalto, em frente ao Shopping Sul, no sentido Gilberto Machado.

Segundo informações de A Gazeta, a Prefeitura de Cachoeiro interditou metade da pista para garantir a segurança dos motoristas. A circulação frequente de veículos pesados, incluindo carretas, motivou a adoção da medida preventiva.

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A Polícia Militar iniciou o isolamento do trecho. Na sequência, agentes da Guarda Municipal instalaram cones e fitas de sinalização para orientar quem passa pela avenida.

Enquanto a solução definitiva não fica pronta, equipes atuam no direcionamento da água da chuva para reduzir os riscos de novos deslizamentos. A intervenção emergencial busca proteger o trecho diante da possibilidade de mais chuva durante o fim de semana.

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