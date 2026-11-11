Acidente entre dois veículos deixa feridos e complica trânsito em Marataízes
Acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (11), próximo ao trevo de Lagoa Funda; uma pessoa foi levada ao hospital.
Um acidente envolvendo dois veículos deixou pelo menos duas pessoas necessitando de atendimento e provocou lentidão no trânsito na tarde desta quarta-feira (11), nas proximidades do trevo de Lagoa Funda, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo.
De acordo com as informações iniciais, equipes de resgate foram acionadas para atender a ocorrência. Uma das vítimas recebeu os primeiros socorros e foi encaminhada a uma unidade hospitalar.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Outra pessoa permanecia consciente no local, aguardando atendimento dos socorristas. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a gravidade dos ferimentos.
Acidente em Marataízes provoca lentidão no trânsito
Por causa da colisão, a via precisou ser parcialmente interditada, o que provocou lentidão na passagem de veículos pelo trecho.
Motoristas que precisam circular pela região devem redobrar a atenção e, se possível, buscar rotas alternativas enquanto o atendimento estiver em andamento.
As circunstâncias da colisão ainda não foram esclarecidas. A ocorrência segue em andamento, e novas informações poderão ser divulgadas após a confirmação pelas autoridades responsáveis.
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