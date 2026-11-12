Acordo judicial encerra disputa entre professora condenada por ofensas a bispo e Diocese de Cachoeiro

A Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, o bispo Dom Luiz Fernando Lisboa e a professora e militante bolsonarista Mayla Maifredo Picoli firmaram um acordo judicial para encerrar o conflito que resultou na condenação dela ao pagamento de indenização por danos morais.

Na ação, a reparação havia sido fixada em R$ 35 mil. Com a nova negociação, as partes estabeleceram condições para encerrar a disputa, incluindo compromissos de retratação pública e o pagamento de valores referentes a custas processuais e honorários advocatícios.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

O documento, encaminhado ao aquinoticias.com, nesta terça-feira (10), estabelece que Mayla deverá manter uma retratação pública no Instagram e no Facebook por, pelo menos, 30 dias consecutivos. Ela também se comprometeu a não produzir, publicar ou compartilhar novas manifestações ofensivas contra a Diocese e o bispo.

Pelo acordo, o valor atualizado da indenização por danos morais, calculado em R$ 17.641,28, não será cobrado, desde que Mayla cumpra integralmente todas as obrigações assumidas. A ex-candidata, por sua vez, deverá pagar R$ 3.405,34, divididos em quatro parcelas, referentes às custas processuais e aos honorários advocatícios de sucumbência.

O termo foi assinado em 6 de novembro de 2026 e encaminhado ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) para homologação. A negociação também prevê multa de R$ 2 mil por cada nova manifestação ofensiva contra os autores da ação.

O caso envolve uma ação por danos morais movida pelo bispo e pela Diocese contra a militante bolsonarista. O processo foi apresentado na 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim.

Entre as manifestações que motivaram a ação estão referências ao religioso como “bispo comunista”, além de afirmações relacionadas à possessão diabólica e à suposta aversão dele ao latim. As declarações foram consideradas ofensivas pelo bispo e pela Diocese, que recorreram à Justiça.

Um vídeo de retratação pública pelas ofensas foi publicado na última sexta-feira (6).

Mayla Picoli é jornalista, professora, estudante de Direito e colunista de um jornal de Cachoeiro.

Além da atuação na comunicação, produz conteúdos sobre temas jurídicos no perfil @analiseejurisprudencia e desenvolve o projeto musical Música Sacra Brasil, divulgado nas redes sociais e no YouTube.