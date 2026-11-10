Adolescente revela onde escondia drogas e PM faz apreensão no Espírito Santo

Uma abordagem policial levou à descoberta de um esconderijo de drogas dentro da casa de um adolescente de 17 anos, em Vitória. O jovem indicou aos militares onde guardava os entorpecentes após uma equipe da Força Tática encontrá-lo com maconha e dinheiro.

A ação ocorreu na tarde de segunda-feira (9) e integrou duas ocorrências que terminaram com a apreensão de três adolescentes na capital capixaba.

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Segundo a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), as equipes do 1º Batalhão apreenderam cocaína, maconha, crack, haxixe, skunk, dinheiro, rádios comunicadores e uma balança de precisão durante as operações.

A primeira ocorrência aconteceu por volta das 15h30, quando militares da Patrulha de Aglomerados realizavam patrulhamento a pé na região do Romão.

Durante a ação, os policiais abordaram um adolescente de 14 anos e encontraram uma mochila com 10 pinos de cocaína, 17 unidades de maconha, sete pinos de haxixe e 10 pinos de crack. O jovem também carregava R$ 495,80.

Além das drogas, os militares apreenderam um rádio comunicador. Pelo equipamento, a equipe conseguiu ouvir outras pessoas solicitando informações sobre a movimentação policial na região.

Na sequência, os agentes abordaram outro adolescente, de 17 anos. Com ele, encontraram 21 pinos de cocaína, 23 unidades de maconha, 12 pinos de haxixe, 10 pinos de crack e R$ 175 em notas fracionadas.

Adolescente indica esconderijo de drogas dentro de casa

Cerca de duas horas depois, por volta das 17h30, policiais da Força Tática realizavam patrulhamento em outra região de Vitória quando perceberam o comportamento suspeito de um adolescente de 17 anos.

Durante a abordagem, os agentes encontraram 14 unidades de maconha e R$ 180 em dinheiro.

Segundo a PM, o jovem admitiu que comercializava drogas no local. Ele também informou que mantinha mais entorpecentes escondidos no próprio quarto.

Com autorização da mãe do adolescente, os policiais entraram no imóvel e realizaram buscas no cômodo indicado.

No local, a equipe encontrou uma sacola com cinco tabletes de haxixe paquistanês, 342 unidades de haxixe, 112 unidades de skunk, 50 pedras de crack e 19 unidades de maconha. Os militares também apreenderam uma balança de precisão.

O que aconteceu com os três adolescentes?

Após as apreensões, os policiais encaminharam os três adolescentes à Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle).

Na unidade, a Polícia Civil registrou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC) para cada adolescente por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.

Os familiares assumiram o compromisso de apresentar os adolescentes ao Ministério Público quando solicitados.

Depois dos procedimentos legais, a Polícia Civil liberou os três jovens aos responsáveis.