Afonso Cláudio enfrenta destruição após fortes chuvas; veja áreas atingidas
Rompimento de barragem destruiu uma casa em Ibicaba, enquanto Serra Pelada registrou alagamentos; equipes municipais prestam assistência aos moradores.
As fortes chuvas que atingiram Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo, provocaram destruição, alagamentos e prejuízos em comunidades do município. As localidades de Ibicaba e Serra Pelada estão entre as áreas afetadas.
Em Ibicaba, o rompimento de uma barragem provocou uma enxurrada que destruiu uma residência e atingiu outras áreas. Um idoso de 72 anos, que havia sido arrastado pela correnteza, foi encontrado morto neste domingo (22). A esposa dele também foi levada pela água, mas conseguiu ser localizada com vida.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Equipes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil Municipal e moradores participaram dos trabalhos de busca e atendimento às famílias atingidas.
Já em Serra Pelada, foram registrados pontos de alagamento. Equipes da Prefeitura atuam na limpeza das áreas afetadas, retirada de lama e resíduos e assistência aos moradores que tiveram as casas atingidas.
O prefeito Luciano Pimenta acompanha as operações em Ibicaba, enquanto o vice-prefeito Stewand Schultz monitora os trabalhos em Serra Pelada.
Segundo a Prefeitura, as equipes municipais permanecem mobilizadas para atender as famílias e acompanhar os impactos provocados pelas chuvas.
Leia também: Idoso desaparecido após enxurrada em Afonso Cláudio é encontrado morto
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726