As fortes chuvas que atingiram Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo, provocaram destruição, alagamentos e prejuízos em comunidades do município. As localidades de Ibicaba e Serra Pelada estão entre as áreas afetadas.

Em Ibicaba, o rompimento de uma barragem provocou uma enxurrada que destruiu uma residência e atingiu outras áreas. Um idoso de 72 anos, que havia sido arrastado pela correnteza, foi encontrado morto neste domingo (22). A esposa dele também foi levada pela água, mas conseguiu ser localizada com vida.

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Equipes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil Municipal e moradores participaram dos trabalhos de busca e atendimento às famílias atingidas.

Já em Serra Pelada, foram registrados pontos de alagamento. Equipes da Prefeitura atuam na limpeza das áreas afetadas, retirada de lama e resíduos e assistência aos moradores que tiveram as casas atingidas.

O prefeito Luciano Pimenta acompanha as operações em Ibicaba, enquanto o vice-prefeito Stewand Schultz monitora os trabalhos em Serra Pelada.

Segundo a Prefeitura, as equipes municipais permanecem mobilizadas para atender as famílias e acompanhar os impactos provocados pelas chuvas.

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