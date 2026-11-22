Idoso desaparecido após enxurrada em Afonso Cláudio é encontrado morto
José, de 72 anos, foi localizado por uma equipe dos Bombeiros com apoio de cães farejadores, próximo à própria residência, na região de Ibicaba.
O corpo do idoso de 72 anos, que estava desaparecido após ser arrastado pela correnteza durante as fortes chuvas em Afonso Cláudio, foi encontrado na manhã deste domingo (22).
O homem foi localizado por uma equipe do Corpo de Bombeiros na região de Ibicaba, próximo à própria residência. As buscas contaram com o apoio de uma equipe especializada em operações com cães (K9).Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A informação foi divulgada pelo prefeito de Afonso Cláudio, Luciano Pimenta, em um vídeo publicado nas redes sociais. Segundo ele, as condições do local dificultavam a localização da vítima pelas equipes de busca.
A esposa dele também foi arrastada pela correnteza, mas conseguiu ser localizada com vida e passa bem.
O prefeito agradeceu aos bombeiros, à Defesa Civil e aos moradores que participaram das buscas e manifestou solidariedade aos familiares da vítima.
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