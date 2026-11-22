O corpo do idoso de 72 anos, que estava desaparecido após ser arrastado pela correnteza durante as fortes chuvas em Afonso Cláudio, foi encontrado na manhã deste domingo (22).

O homem foi localizado por uma equipe do Corpo de Bombeiros na região de Ibicaba, próximo à própria residência. As buscas contaram com o apoio de uma equipe especializada em operações com cães (K9).

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A informação foi divulgada pelo prefeito de Afonso Cláudio, Luciano Pimenta, em um vídeo publicado nas redes sociais. Segundo ele, as condições do local dificultavam a localização da vítima pelas equipes de busca.

A esposa dele também foi arrastada pela correnteza, mas conseguiu ser localizada com vida e passa bem.

O prefeito agradeceu aos bombeiros, à Defesa Civil e aos moradores que participaram das buscas e manifestou solidariedade aos familiares da vítima.

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