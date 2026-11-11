Agência de Desenvolvimento Caparaó conquista reconhecimento como Instância de Governança Regional
Portaria da Secretaria de Estado do Turismo certifica a Associação Caparaó Turismo & Eventos – AD Caparaó como representante exclusiva da governança turística da região pelos próximos dois anos.
O turismo do Caparaó Capixaba alcançou uma importante conquista institucional nesta terça-feira (10). Por meio da Portaria nº 023-R, de 10 de novembro de 2026, a Secretaria de Estado do Turismo do Espírito Santo (SETUR) reconheceu e certificou a Associação Caparaó Turismo & Eventos – Agência de Desenvolvimento Caparaó como Instância de Governança Regional de Turismo exclusiva da Região Turística Caparaó Capixaba, pelo período de dois anos.
A medida representa um avanço significativo para a organização e o fortalecimento do turismo regional, consolidando uma estrutura de governança voltada à integração dos municípios, à articulação institucional e à participação dos empreendedores e demais atores que contribuem para o desenvolvimento da atividade turística.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Com o reconhecimento oficial, a Agência de Desenvolvimento Caparaó passa a ter a certificação estadual como instância exclusiva de governança turística da região. A portaria também revoga a Portaria SETUR nº 027-R/2025, que anteriormente havia conferido essa certificação ao Consórcio Público da Região Caparaó.
Um passo importante para o desenvolvimento regional do turismo
O reconhecimento fortalece o trabalho de integração que vem sendo construído entre os municípios do Caparaó Capixaba, criando condições para ampliar o diálogo entre o poder público, a iniciativa privada, as entidades representativas e os empreendedores do setor.
A governança regional desempenha um papel estratégico no planejamento turístico, na construção de políticas de desenvolvimento, na identificação de oportunidades e na articulação de projetos capazes de valorizar as potencialidades de cada município.
A região reúne atrativos naturais, culturais, gastronômicos e experiências que fortalecem sua identidade como destino turístico. Nesse contexto, a atuação integrada torna-se fundamental para ampliar a visibilidade do Caparaó Capixaba, estimular novos investimentos e promover oportunidades de geração de emprego e renda.
Organização, união e novas perspectivas
A certificação estadual também representa uma oportunidade para fortalecer a participação dos empreendedores e ampliar a cooperação entre os diferentes segmentos que compõem a cadeia produtiva do turismo regional.
O novo momento reforça a importância de uma atuação organizada, com planejamento, representatividade e objetivos compartilhados, buscando consolidar o Caparaó Capixaba como uma região turística cada vez mais estruturada e competitiva.
A conquista marca uma nova etapa para a governança turística regional e reafirma o compromisso com a construção de um futuro pautado pela integração, pelo desenvolvimento sustentável e pela valorização das riquezas do território.
Leia também: Três gigantes das montanhas: conheça os picos que atraem turistas ao Caparaó
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726