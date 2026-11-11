Agência de Desenvolvimento Caparaó conquista reconhecimento como Instância de Governança Regional

O turismo do Caparaó Capixaba alcançou uma importante conquista institucional nesta terça-feira (10). Por meio da Portaria nº 023-R, de 10 de novembro de 2026, a Secretaria de Estado do Turismo do Espírito Santo (SETUR) reconheceu e certificou a Associação Caparaó Turismo & Eventos – Agência de Desenvolvimento Caparaó como Instância de Governança Regional de Turismo exclusiva da Região Turística Caparaó Capixaba, pelo período de dois anos.

A medida representa um avanço significativo para a organização e o fortalecimento do turismo regional, consolidando uma estrutura de governança voltada à integração dos municípios, à articulação institucional e à participação dos empreendedores e demais atores que contribuem para o desenvolvimento da atividade turística.

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Com o reconhecimento oficial, a Agência de Desenvolvimento Caparaó passa a ter a certificação estadual como instância exclusiva de governança turística da região. A portaria também revoga a Portaria SETUR nº 027-R/2025, que anteriormente havia conferido essa certificação ao Consórcio Público da Região Caparaó.

Um passo importante para o desenvolvimento regional do turismo

O reconhecimento fortalece o trabalho de integração que vem sendo construído entre os municípios do Caparaó Capixaba, criando condições para ampliar o diálogo entre o poder público, a iniciativa privada, as entidades representativas e os empreendedores do setor.

A governança regional desempenha um papel estratégico no planejamento turístico, na construção de políticas de desenvolvimento, na identificação de oportunidades e na articulação de projetos capazes de valorizar as potencialidades de cada município.

A região reúne atrativos naturais, culturais, gastronômicos e experiências que fortalecem sua identidade como destino turístico. Nesse contexto, a atuação integrada torna-se fundamental para ampliar a visibilidade do Caparaó Capixaba, estimular novos investimentos e promover oportunidades de geração de emprego e renda.

Organização, união e novas perspectivas

A certificação estadual também representa uma oportunidade para fortalecer a participação dos empreendedores e ampliar a cooperação entre os diferentes segmentos que compõem a cadeia produtiva do turismo regional.

O novo momento reforça a importância de uma atuação organizada, com planejamento, representatividade e objetivos compartilhados, buscando consolidar o Caparaó Capixaba como uma região turística cada vez mais estruturada e competitiva.

A conquista marca uma nova etapa para a governança turística regional e reafirma o compromisso com a construção de um futuro pautado pela integração, pelo desenvolvimento sustentável e pela valorização das riquezas do território.

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