Alagamento atinge residência e deixa área rural submersa em Alegre
O grande volume de água avançou sobre o terreno e atingiu uma residência, deixando o imóvel parcialmente cercado pela inundação.
Uma área rural do Assentamento Floresta, no município de Alegre, no Sul do Espírito Santo, ficou completamente alagada após as fortes chuvas registradas neste domingo (22).
O grande volume de água avançou sobre o terreno e atingiu uma residência, deixando o imóvel parcialmente cercado pela inundação.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
As imagens mostram a água barrenta cobrindo praticamente todo o quintal e chegando próximo às janelas da casa. Árvores e palmeiras também ficaram parcialmente submersas, enquanto galhos e outros detritos eram arrastados pela correnteza.
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