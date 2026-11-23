Uma área rural do Assentamento Floresta, no município de Alegre, no Sul do Espírito Santo, ficou completamente alagada após as fortes chuvas registradas neste domingo (22).

O grande volume de água avançou sobre o terreno e atingiu uma residência, deixando o imóvel parcialmente cercado pela inundação.

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As imagens mostram a água barrenta cobrindo praticamente todo o quintal e chegando próximo às janelas da casa. Árvores e palmeiras também ficaram parcialmente submersas, enquanto galhos e outros detritos eram arrastados pela correnteza.