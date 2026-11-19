A Biblioteca Municipal de Alegre recebeu, nesta quarta-feira (18), o espetáculo infantil “Janelas”, uma produção do Grupo Estação 13 (@grupoestacao13), que proporcionou uma experiência cultural especial para as crianças das escolas municipais de ensino.

Com uma história sensível e cheia de imaginação, a peça apresenta Ana e Helena, duas meninas com personalidades muito diferentes que, apesar de viverem no mesmo quintal, enxergam o mundo de maneiras distintas.

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Por meio de brincadeiras, diálogos, rimas e muita criatividade, as personagens constroem uma amizade e descobrem que as diferenças não devem ser motivo de afastamento, mas uma oportunidade de aprendizado, respeito e acolhimento.

De acordo com a administração municipal, mais do que um momento de entretenimento, o espetáculo trouxe às crianças importantes reflexões sobre amizade, empatia, inclusão e enfrentamento ao bullying, mostrando que ser diferente é uma grande virtude.

Criado pelo Grupo Estação 13, o espetáculo integra as ações de incentivo e valorização da cultura e é realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), por meio do Governo Federal, em parceria com a Prefeitura Municipal de Alegre e a Secretaria Executiva de Cultura (SECULT).